Joanna Opozda w zeszłym roku chwaliła się przeprowadzką do nowego mieszkania, które wymagało wykończenia. Aktorka pokazywała na Instagramie stworzone przez architekta wizualizacje pomieszczeń i relacjonowała postępy prac remontowych. Opozda jest już zadomowiona w nowym lokum, jednak pokój Vincenta zapewne niejednokrotnie będzie jeszcze przerabiać, aby dostosować go do potrzeb rosnącego syna. Internautki postanowiły pouczyć aktorkę, że na jedną zmianę zdecydowała się za szybko.

Joanna Opozda dopytywana o piętrowe łóżko syna

Joanna Opozda w instagramowym poście pochwaliła się, że pokój Vincenta właśnie przeszedł metamorfozę. Aktorka zamontowała w nim piętrowe łóżko, które, jak podkreśla, pozwoliło zaoszczędzić sporo miejsca. "Dzięki temu przestrzeń pod łóżkiem służy teraz jako kącik do zabawy i nauki – stolik, krzesełko, a wciąż jest miejsce na kreatywność" - napisała w poście. Aktorka dodała, że jej dwuletni syn jest zachwycony rozwiązaniem i traktuje pokój jako "własny plac zabaw". Do postu Opozda dodała zdjęcie nowych mebli, a także wspinającego się po szczebelkach Vincenta.

W komentarzach zawrzało. Wiele osób komplementowało meble i zmianę w pokoju chłopca, jednak nie zabrakło też negatywnych opinii. Sporo osób zaczęło zastanawiać się, czy Vincent nie jest jeszcze za mały, aby spać na piętrowym łóżku. "Też mi się podobają takie łóżka i pod spodem biurko, ale boję się, że mój syn wypadnie, bo kręci się niesamowicie w nocy", "Zawsze się bałam, że dziecko z takiego łóżka może wypaść", "Również bym nie dała rady spać spokojnie w nocy, gdyby moje dzieci w takim spały" - pisały fanki.

Joanna Opozda zirytowała się komentarzem jednej z fanek

Joanna Opozda reagowała na komentarze i wyjaśniała fankom, że nowe łóżko dopiero czeka na Vincenta, który jak na razie cały czas śpi jeszcze z nią. Adnotację na ten temat dodała też w poście. "Vini póki co w swoim pokoju się bawi. Ciągle śpi jeszcze w mojej sypialni, a do tego łóżeczka musi jeszcze troszkę podrosnąć (i w ogóle do spania beze mnie)" - napisała. Jedna z internautek nie dawała jednak za wygraną.

Ja taka odważna nie jestem, aby takie małe dziecko położyć tak wysoko spać

- napisała. Tym razem Opozda już nie wytrzymała. "Bądź na tyle odważna, żeby przeczytać post do końca" - odpisała w komentarzu.