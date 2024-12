Agnieszka Woźniak-Starak w jednym z wywiadów przyznała, że wcale nie jest entuzjastką świąt Bożego Narodzenia. Kupna prezentów dla najbliższych nie zostawia wprawdzie na ostatnią chwilę, ale same święta nastrajają ją raczej do smutku niż radości. Zdecydowanie woli święta wielkanocne.

REKLAMA

Zobacz wideo Olly Alexander zachwycił się Roznerskim. Zaprosi go do clipu?

Woźniak-Starak nie jest fanką świąt. "Nie wpadam w przedświąteczny szał"

Woźniak-Starak podkreśliła, że gorączka zakupów wcale jej nie dotyczy. - Nie wpadam w przedświąteczny szał, nie wymyślam świątecznych dekoracji. Może dlatego, że kocham święta wielkanocne. Zajączki, kurczaczki, baranki - powiedziała przed laty prezenterka w rozmowie z Plejadą. Woźniak-Starak dodała, że przygotowuje prezenty dla członków rodziny, ale o radości z tego powodu raczej nie ma już mowy. - Staram się nie robić tego na ostatnią chwilę. Jak przypomnę sobie tę radość z otrzymywania prezentów, jak się było dzieckiem, to bardzo żałuję, że już takiej nie ma. Kiedyś się czekało na te prezenty. Dzieci są strasznie interesowne. Dzisiaj prezenty już nie budzą takich emocji - podkreśliła gwiazda.

Woźniak-Starak woli Wielkanoc od świąt Bożego Narodzenia

Prezenterka podkreśliła też, że trudno mówić o magii świąt, gdy za oknem nie ma śniegu. Kwestia pogody powoduje, że Wielkanoc ma dla Woźniak-Starak więcej uroku. - Już od lat nie było "białych świąt". Może w Zakopanem parę lat temu.... Dla mnie ostatnie święta były smutne, a Wielkanoc jest radosna, pełna życia, bo rodzi się coś nowego. Przyroda rodzi się do życia, budzi się, jest wiosna - wyznała Agnieszka Woźniak-Starak w rozmowie z Plejadą. Jednocześnie gwiazda przyznała, że święta spędza z rodziną, ale nie ma zamiaru zdradzać gdzie.

Woźniak-Starak wspomniała ludzi, których brakuje przy świątecznym stole

Przypomnijmy, że w 2019 roku Agnieszka Woźniak-Starak przeżyła prawdziwą tragedię po nagłej śmierci jej męża, Piotra Woźniaka-Staraka. W podcaście Aleksandry Kwaśniewskiej wspominała o ludziach, których brakuje przy świątecznym stole. - Wiesz, że tych ludzi ci brakuje po prostu, ich ubywa... To grono, z którym się spotykasz, się zmienia, jakoś wtedy to bardziej czuję, zdecydowanie. Miałam tak też po odejściu Piotrka, ale też moi dziadkowie... Prawdę mówiąc, to kochałam święta jako dzieciak, to były moje ulubione święta Bożego Narodzenia, była moja ukochana babcia... A przez te lata się to bardzo pozmieniało - powiedziała ze smutkiem prezenterka.