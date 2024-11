"Vaiana 2" właśnie wchodzi do kin. Na oficjalnej premierze nie mogło zabraknąć znanych nazwisk, wśród których zauważyliśmy Agnieszkę Hyży, Annę Czartoryską-Niemczycką i Marcelę Leszczak. Niektóre gwiazdy postanowiły przyjść z dziećmi.

Maria Sadowska i Anna Dąbrowska z córkami w blasku fleszy. Zaraz przerosną znane mamy

Autorka takich hitów jak "Z tobą nie umiem wygrać" oraz "Porady na zdrady" jest mamą Stanisława i Melanii. Córka jest już duża, co możemy zaobserwować na najnowszych ujęciach. 11-latka wtulała się w znaną mamę i chętnie pozowała do zdjęć. Widać, że mają świetną relację. W jednym z dawnych wywiadów Dąbrowska przyznała, co zmieniło jej w życiu bycie mamą. "Macierzyństwo powoduje, że zmieniają się priorytety. Dziś numerem jeden w moim życiu jest rodzina, nie praca. Poranne wstawanie przestało być dla mnie koszmarem, a ja sama stałam się bardziej spokojna i cierpliwa" - wyznała dawniej. Z kolei Maria Sadowska to mama Lili oraz Iwa. 12-letnia piękność chętnie pozowała z mamą na ściance, co nie jest częstym zjawiskiem. Zdjęcia wspomnianych gwiazd z córkami w eleganckich kreacjach znajdziecie w naszej galerii.

Maria Sadowska łączy karierę z wychowywaniem dzieci. Na pewien czas musiały zostać z ojcem

Reżyserka wraz z mężem Adrianem idealnie się uzupełniają jako małżonkowie oraz rodzice dwójki potomków. W dawnym wywiadzie z "Vivą!" gwiazda zdradziła nieco więcej na temat wychowywania dzieci przy prowadzeniu medialnych karier. "Nie mam tyle cierpliwości do dzieci co Adi. Oczywiście wyjazdy na dłużej były dla mnie bardzo trudne. Gdy Dziumba miała roczek, pojechałam w miesięczny tour po festiwalach promować film. Ale nie myśl, że przyszło mi to łatwo. Długo się zastanawiałam, czy powinnam tak zrobić. To Adi wypchnął mnie z domu. Ale ja miałam taki wzorzec w domu. Tak się wychowywałam. Moi rodzice bez przerwy wyjeżdżali. Nie było ich całymi miesiącami. Oczywiście bardzo za nimi tęskniłam, ale dzięki temu szybko nauczyłam się samodzielności. Mimo tego, że opiekowała się mną wtedy cała gromada bardzo ciekawych ludzi, byłam samotnym dzieckiem" - mogliśmy przeczytać.