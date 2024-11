Dorota Szelągowska wcześniej realizowała się przy programach o tematyce wnętrzarskiej, a widzowie pokochali jej rady na praktyczne wykorzystanie każdego centymetra dostępnej przestrzeni. Prezenterka jakiś czas temu przyjęła kolejną propozycję od TVN i sprawdziła się w roli jurorki nowego formatu "MasterChef Nastolatki". Stacja poinformowała o starcie zdjęć do drugiego sezonu. Dołączono zdjęcie promocyjne, na którym widać Szelągowską i Michela Morana. sieci pojawiły się niewybredne komentarze na temat nowego wyglądu prezenterki.

Dorota Szelągowska z grzywką. Oberwała od fanów

Dorota Szelągowska wielokrotnie eksperymentowała z włosami i pokazywała się w różnych fryzurach. Od jakiegoś czasu jest wierna blondowi. Tym razem postawiła na cięcie i wróciła do prostej grzywki, którą nosiła przed laty. Do zdjęcia promującego kolejny sezon kulinarnego show dla nastolatek zapozowała w białej koszuli i kraciastej kamizelce. "Rozpoczęły się zdjęcia do nowego sezonu "MasterChef Nastolatki"! Szykujcie się na kulinarne emocje, inspirujące potrawy i niezapomniane chwile! Dorota Szelągowska i Michel Moran ponownie ocenią młodych i utalentowanych kucharzy. Wierzymy, że już niebawem dołączy do nich także Tomek Jakubiak!" - przekazano na Instagramie.

W komentarzach pojawiły się miłe słowa na temat samego programu. Widzowie życzyli powodzenia nowym uczestnikom show. Nie zabrakło i oceniających komentarzy. Część z internautów skrytykowała fryzurę jurorki, porównując jej grzywkę do "hełmu" czy włosów Gracjana Roztockiego.

Fryzjer gwiazd ocenił nową fryzurę Doroty Szelągowskiej

Modowy ekspert i fryzjer w rozmowie z Plotkiem wziął pod lupę metamorfozę włosów prezenterki. Nie kryje, że nowa fryzura bardzo do niej pasuje. - Dorota Szelągowska tym razem zagrała va banque. Na planie 'MasterChef’a' pokazała się w zupełnie nowym wydaniu. Gwiazda TVN postawiła na krótką, prostą grzywkę, która dodała jej prawdziwego pazura - zaczął Michał Musiał. Ekspert nie miał również zastrzeżeń, co do samego cięcą i koloru. - W połączeniu z jasnym, platynowym blondem prezentowała się naprawdę dobrze. Zarówno kolor, jak i linia strzyżenia świetnie pasują do Szelągowskiej. Podkreślają jej indywidualność i temperament - zauważył stylista fryzur. Prezenterka nie przejmuje się krytycznymi komentarzami hejterów. Często wchodzi z nimi w interakcje i wiele razy pokazała, że ma do siebie dystans.