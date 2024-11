"Vaiana 2". Hyży, Czartoryska i Mrozowska skradły show. Była też Leszczak

Już wkrótce, bo 27 listopada 2024 roku, do kin trafi nowy film animowany ze stajni Disney'a. Osiem lat temu fani mogli oglądać pierwszą część produkcji "Vaiana: Skarb Oceanu". Opowiadała ona o nastoletniej córce przywódcy plemienia, która wyrusza na niebezpieczną przygodę, chcąc ocalić swoją wyspę przed zagładą. W 2024 roku dla widzów został przygotowany film "Vaiana 2". Druga część historii o tytułowej bohaterce z pewnością przyniesie nowe emocje i wrażenia. Takiego zdania są również gwiazdy, które pojawiły się na specjalnym pokazie "Vaiany 2". Nie zabrakło znanych nazwisk.

Premiera filmu "Vaiana 2". Na pokazie pojawiły się tłumy celebrytów

Premiera filmu "Vaiana 2" przyciągnęła tłumy. Gwiazdy nie mogły opuścić takiej okazji. Na pokazie produkcji nie zabrakło głośnych nazwisk. Wśród artystów pojawiły się między innymi Magdalena Bereda i Emilia Dankwa, Barbara Kurdej-Szatan i Weronika Rosati. Nie można pominąć również Anny Czartoryskiej. Omówmy teraz kilka stylizacji. Agnieszka Hyży postawiła na hitowe w tym sezonie połączenie brązu i czerwieni. Do czerwonego golfu dobrała brązową marynarkę i pasujące spodnie, co razem dało bardzo elegancki i kobiecy efekt. Monika Mrozowska postanowiła z kolei zadać szyku w towarzystwie dzieci. W eleganckiej koszuli i jeansach radośnie pozowała do obiektywów, trzymając swoich chłopców. Zdjęcia znajdziecie w galerii.

Leszczak, Czartoryska-Niemczycka i Deląg. Styl i klasa

Przejdźmy do stylizacji uczestniczki "Top Model". Marcela Leszczak postanowiła ubrać się pod kolory produkcji. Postawiła zatem na kolor niebieski - założyła konkretnie ciemnoniebieską bluzę oraz spodnie. Co z kolei miała na sobie Anna Czartoryska-Niemczycka? Bizneswoman postawiła na niezawodne połączenie czerni oraz bieli w postaci koszuli i luźnych, ale szykownych spodni. Paweł Deląg natomiast wybrał zestawienie luzu i elegancji - aktor pojawił się w jeansach oraz dłuższym płaszczu. Jak wam się podoba?