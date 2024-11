Piotr Mróz w ostatnim czasie wzbudza sporo emocji. Aktor niedawno rozstał się ze swoją wieloletnią partnerką Agnieszką Wasilewską. Według "Super Expressu" gwiazdor dosyć szybko wrócił do życia towarzyskiego. "Pojawia się na eventach i ściankach, nie unika także imprez charytatywnych" - czytamy w tabloidzie. To właśnie podczas jednego z takich wydarzeń Mróz miał zostać przyłapany z uczestniczką "Rolnik szuka żony". Podobno to nie było ich pierwsze spotkanie. Pudelek skontaktował się w tej sprawie z aktorem. Co miał do powiedzenia?

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Waldemar padł ofiarą oszustów

Piotr Mróz tego nie ukrywa. Zna się z uczestniczką "Rolnik szuka żony"

Kobietą, o której mowa, jest Ewa Kryza. Ta sama Ewa, która w "Rolniku" próbowała zbudować związek z... Waldemarem. Jak wiemy, parze nie wyszło, a mężczyzna ostatecznie związał się z Dorotą. Podobno była uczestniczka matrymonialnego show często pojawia się na tych samych eventach co Piotr Mróz. Wygląda jednak na to, że parę nie łączy nic oprócz zwykłej przyjaźni. "Bardzo chętnie się odniosę, bo to jest już mój trzeci medialny związek w tym miesiącu. Nie, z Ewą mnie nic nie łączy poza tym, że się znamy" - mówił w rozmowie z Pudelkiem. "Zostaliśmy zaproszeni osobno na tę imprezę - ona z racji tego, że wystąpiła w programie, ja z racji tego, że też udzielam się w mediach. Celem tej imprezy było to, żeby zebrać pieniążki na leczenie chorej Oli, więc znamy się, lubimy się, ale nic nas nie łączy" - dodał.

Piotr Mróz postawił sprawę bardzo jasno. Obecnie z nikim się nie spotyka

Aktor postanowił opublikować na profilu na Instagramie krótkie nagranie, w którym odniósł się do plotek na temat swojego życia towarzyskiego. - Jedyny intensywny związek, jaki ostatnio przeżywam, bardzo burzliwy, jest właśnie z wami, moje kochane media. Każda kobieta, którą próbujecie przypisać do mojej skromnej osoby, w rzeczywistości nie jest moją partnerką. (...) Tak, jak już mówiłem to w wielu wywiadach – swoją kolejną partnerkę, jeżeli takowa się pojawi, będę trzymał w ukryciu tak długo, jak tylko będzie to możliwe - tłumaczył. ZOBACZ TEŻ: Piotr Mróz wrócił do bolesnego tematu rozstania. Nie ukrywa, że czuje się samotny