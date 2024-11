Andrzeja Mleczki nikomu raczej przedstawiać nie trzeba. Prace słynnego rysownika od lat dobrze znane są w całej Polsce. Mimo popularności niewiele wiadomo jednak o życiu prywatnym Andrzeja Mleczki. Z medialnych doniesień wynika, że rysownik jest żonaty, jednak jego ukochana bardzo skutecznie unika rozgłosu i życia w świetle reflektorów. Pewnym jest jednak, że Mleczko doczekał się córki. Kilka lat temu wraz z Ewą Mleczko udzielił nawet wspólnego wywiadu.

Kim jest córka Andrzeja Mleczki? Poniekąd poszła w ślady taty

Jak możemy dowiedzieć się z portalu lubimyczytac.pl, Ewa Mleczko jest absolwentką Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Córka rysownika życie zawodowe związała z pisaniem, a, jak opowiadała w wywiadzie udzielonym "Vivie!", inspiracją do tego był właśnie ojciec. - Pierwszym nauczycielem pisania był mój tata. W podstawówce zawsze poprawiał moje wypracowania. Uczył mnie wyrazistego, klarownego pisania krótkimi zdaniami - mówiła. Ewa Mleczko rozwijała karierę m.in. jako autorka felietonów, współpracowała z miesięcznikiem "Wróżka". Córka rysownika ma też na koncie stworzenie scenariusza do serialu "Cztery poziomy", który w 2007 roku ukazywał się na Canal+. Produkcja nie zdobyła dużej popularności, ale pojawiła się w niej plejada znanych polskich aktorów w tym m.in. Jacek Braciak, Tomasz Sapryk czy Arkadiusz Jakubik.

O Ewie Mleczko głośno zrobiło się w 2012 roku. Wtedy ukazała się książka dla dzieci "Smoczek Marian z Drakosławic. Bajki na dobranoc", którą stworzyła razem z ojcem. Ona napisała historię, a Andrzej Mleczko jest autorem ilustracji. - Przewija się przez galerię mnóstwo ludzi i wiele razy mnie pytano, czy nie mam czegoś dla dzieci - mówił o pomyśle na książkę rysownik we wspomnianym wywiadzie.

Jakim ojcem jest Andrzej Mleczko?

Ewa Mleczko w rozmowie z "Vivą!" wyznała, że dość szybko się usamodzielniła. Przyznała, że rodzice mocno jej nie kontrolowali. - Jednego trzeba trzymać krótko, innego nie. Intuicja mówiła mi, że Ewki nie trzeba. "Widocznie taka karma", jak mawia moja córka - komentował jej ojciec. Z rozmowy z dwutygodnikiem można dowiedzieć się również, że Andrzej Mleczko doczekał się wnuka. - To nie jest typowy dziadek, który spędza czas na spacerkach z wnukiem, bo pewnie by go na tym spacerze zgubił - relacjonowała żartobliwie córka rysownika. Wspólne zdjęcie Andrzeja i Ewy Mleczko znajdziecie w galerii na górze strony.