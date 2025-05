Mało kto wie, że Lesław Żurek ma sławną żonę. Będziecie w szoku, jak dowiecie się o kogo chodzi

Lesław Żurek nie należy do grona aktorów, którzy udzielają co chwila nowych wywiadów. Mimo to cieszy się sympatią widzów, którzy znają go z ról w takich produkcjach jak "Barwy szczęścia", "Egzamin z życia", "Mała Moskwie", "Stulecie winnych" i "Londyńczycy". Niewiele jednak mówi się o życiu prywatnym mężczyzny. Nie każdy wie, że ukochaną Lesława Żurka również jest aktorka. Kobieta też może pochwalić się wieloma osiągnięciami w tej branży. Fani często nie są świadomi, że ta dwójka ma ze sobą coś wspólnego. Za każdym razem, gdy aktor pozuje z życiową partnerką, nie brakuje zaskoczenia.

Lesław Żurek ma sławną żonę. Grała w tych serialach

Lesław Żurek od wielu lat ma życiową partnerkę. Żoną aktora jest Katarzyna Misiewicz. Aktorka przez wiele lat grała w teatrze. Oprócz tego jest znana z ról w serialach "M jak miłość", "Przyjaciółki" i "Komisarz Alex". Żurek i Misiewicz są małżeństwem od prawie dwóch dekad. Co jakiś czas para pojawia się razem na ściankach. Nie jest zaskoczeniem fakt, że aktorzy poznali się podczas studiów aktorskich. Po jakimś czasie Żurek miał kryzys i chciał je rzucić. Kiedy jednak zobaczył Misiewicz na uczelnianych korytarzach, szybko zmienił zdanie. "Studentka, która przeniosła się do Krakowa z innego miasta, szybko zawróciła mu w głowie. On też bardzo się jej spodobał, choć miała uważać, że fatalnie się ubiera. To nie było jednak najważniejsze. Liczyło się uczucie, wspólne pasje i wsparcie" - opowiadał w wywiadzie dla "Vivy!".

Córka Lesława Żurka i Katarzyny Misiewicz nie poszła w ślady rodziców. Kim jest Zuzanna?

Małżeństwo doczekało się dwójki dzieci: córki Zuzanny (ur. w 2005 roku) i syna Piotra (ur. w 2018 roku). Starsza pociecha Lesława Żurka i Katarzyny Misiewicz nie poszła, póki co, w ślady rodziców. Zdobyła jednak popularność w branży modelingowej. Jak możemy przeczytać na jej profilu na Instagramie, dziewczyna współpracuje ze znaną agencją. Zdjęcia z profesjonalnych sesji wrzuca do mediów społecznościowych. Jej zdjęcia możecie zobaczyć w wielu kampaniach reklamowych sklepów odzieżowych. Wśród jej dotychczasowych sukcesów można wyróżnić sesję okładkową do rosyjskiego wydania magazynu "Vogue". Spodziewaliście się?