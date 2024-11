Wielkimi krokami zbliża się sylwestrowa noc. Stacja Polsat zdecydowała się na zorganizowanie wydarzenia w Toruniu. Jak przekazał portal wirtualnemedia.pl, impreza ma odbyć się dzięki "współpracy i przy finansowym udziale miasta i województwa kujawsko-pomorskiego". Na ten moment potwierdzono, że na koncercie wystąpią m.in. Maryla Rodowicz oraz Roksana Węgiel. A co z gwiazdami disco polo? Podobno był to temat dyskusyjny. "Władze miasta rozmawiały na temat rodzajów prezentowanej muzyki, kością niezgody było tu disco polo. Przedstawiciele Polsatu odpowiedzieli, że nie będzie tu raczej zmian i ten nurt się pojawi, ale w całym programie ma być tylko pięć takich utworów" - czytamy na portalu tylkotorun.pl.

Joanna Kurska o disco polo. "Wszyscy świetnie bawią się przy tej muzyce"

Zapytaliśmy Joannę Kurską o doniesienia na temat imprezy sylwestrowej Polsatu. Postanowiła stanąć w obronie gwiazd disco polo. - To nieprawda, że Polacy nie chcą disco polo, wszyscy świetnie bawią się przy tej muzyce, o czym świadczyły milionowe oglądalności 'Sylwestra Marzeń' w TVP - powiedziała. Kurska wspomniała także o własnych doświadczeniach. - Gdy byłam dyrektorem programowym w Telewizji Polskiej, osobiście zadzwoniłam do Zenka Martyniuka i poprosiłam, by zagrał na 'Sylwestrze Marzeń'. Zagrał i TVP pierwszy raz od lat wygrała z Telewizją Polsat. Co z tego, że teraz w Polsacie jest tylko pięć utworów disco polo, skoro są to największe hity. Taką piosenkę "Szalona" zespołu Boys śpiewają wszyscy w różnych językach. Śpiewał ją nawet po angielsku syn Krzesimira Dębskiego - powiedziała i zaapelowała do wszystkich. - Skończmy z hejtowaniem tych gwiazd. Za kulisami 'Sylwestra Marzeń' inni wykonawcy świetnie bawili się razem z nimi, pili szampana (oczywiście bezalkoholowego) i robili sobie wspólne fotki. Taka jest prawda - powiedziała nam Joanna Kurska.

Joanna Kurska wbija szpilę TVP? "Nie ma milionów widzów"

W dalszej części rozmowy Joanna Kurska wspomniała także o spadku popularności sylwestra organizowanego przez Telewizję Polską. - W 2023 roku TVP pierwszy raz od ośmiu lat przegrała bój o oglądalność w sylwestrową noc. Nie ma 'Sylwestra Marzeń', nie ma milionów widzów, nie ma sukcesów! Disco polo jest jak Italo disco, które wszyscy uwielbiają, nie mogę zrozumieć tych kompleksów. Słucham muzyki poważnej, mąż śpiewa i gra na gitarze piosenki Jacka Kaczmarskiego, syn gra na pianinie Chopina, ale jak jest impreza, to musi być disco polo - powiedziała nam.