Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej i Karol Nawrocki z Prawa i Sprawiedliwości ubiegają się o stanowisko prezydenta kraju. Postanowiliśmy poprosić stylistkę Ewę Rubasińską-Ianiro o to, aby przeanalizowała dla nas wygląd polityków. Ekspertka stwierdziła, że Nawrocki "mógłby skorzystać z solidnego kursu stylu, charyzmy i ogólnej prezencji". Dużo lepiej oceniła Rafała Trzaskowskiego. - Widać solidną pracę domową, odrobioną z nawiązką. Jego styl łączy klasyczną elegancję z delikatnym, młodzieżowym akcentem, który trafia do młodszych pokoleń - powiedziała nam. A co o stylu kandydatów sądzą czytelnicy Plotka?

REKLAMA

Zobacz wideo Trzaskowski chłodził szampana. Takie były prognozy prawyborów

Czytelnicy Plotka wolą styl Rafała Trzaskowskiego. Karol Nawrocki ma nad czym pracować

Z przeprowadzonej przez nas sondy jednoznacznie wyniknęło, że to Rafał Trzaskowski ma lepszy styl ubioru. Na prezydenta Warszawy głos oddało aż 73 proc. czytelników Plotka. Karol Nawrocki wypadł znacznie gorzej. Zaledwie 10 proc. naszych czytelników stwierdziło, że styl kandydata Prawa i Sprawiedliwości zasługuje na uznanie. Niewiele mniej osób wskazało, że zarówno Nawrocki, jak i Trzaskowski powinni poprawić się w kwestii mody (9 proc.). Blisko 8 proc. czytelników doceniło styl ubioru obu kandydatów. A co wy sądzicie? Jeżeli macie odmienne zdanie w tej kwestii i chcecie wyrazić swoją opinię na temat ubioru polityków, to nadal możecie oddać głos w sondzie. Pomogą wam w tym zdjęcia stylizacji Trzaskowskiego i Nawrockiego, które znajdziecie w naszej galerii.

gal stylówkiOtwórz galerię

Styl Rafała Trzaskowskiego doceniony przez czytelników Plotka. Jest jedno "ale"

Chociaż styl Trzaskowskiego jest doceniany przez wiele osób, to prezydentowi Warszawy zdarzają się modowe wpadki. Ewa Rubasińska-laniro zauważyła, że polityk nosi zbyt długie spodnie. - Mógłby skrócić spodnie, które miejscami tworzą nieestetyczne fałdy. To drobiazg, ale w obecnej modzie to jednak zauważalny szczegół - powiedziała stylistka w rozmowie z nami. ZOBACZ TEŻ: Ma szansę zastąpić Dudę. Wykształcenie Rafała Trzaskowskiego. Jest się czym chwalić