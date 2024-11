Luna zaszokowała wyznaniem o kulisach Eurowizji. "Nigdy tego nie mówiłam"

Aleksandra Wielgomas, czyli Luna, reprezentowała Polskę podczas 68. Konkursu Piosenki Eurowizji. 7 maja wokalistka wraz z utworem "The Tower" wystąpiła w półfinale w szwedzkim Malmö. Niestety występ nie zagwarantował Lunie przepustki do dalszego etapu. Z pewnością przyniósł jej jednak rozpoznawalność w całej Polsce i zainteresowanie mediów. Ostatnio Luna wystąpiła w programie "Ja wysiadam". Podczas rozmowy nie zabrakło zaskakującego wyznania na temat Eurowizji.

Luna przygotowała drugą piosenkę na Eurowizję. Nigdy wcześniej o tym nie mówiła

Luna wspomniała w programie, że "The Tower" nie był jedynym utworem, jaki stworzyła na Eurowizję. - Miałam tak naprawdę dwie piosenki, które powstały. Ja jeszcze tego nigdy nie mówiłam. Miałam dwie piosenki, które powstały na Eurowizję. Tej drugiej tak naprawdę nawet nikomu nie pokazałam. To znaczy, nie pokazałam jej nawet wytwórni bodajże. Może tylko menedżerce. Niewiele osób ją słyszało i wiedziałam, że to jest moje marzenie, żeby z tą piosenką pojechać na Eurowizję - powiedziała. Dlaczego ostatecznie Luna wybrała "The Tower" zamiast wymarzonego utworu? - Wiedziałam, że z taką piosenką nigdy nie przeszłabym preselekcji w Polsce - powiedziała Luna. Wokalistka dodała, że wspomniany utwór ujrzy kiedyś światło dzienne. - To jest moja ulubiona piosenka, jaką kiedykolwiek napisałam, ale wiedziałam, że jest ona zbyt alternatywna, zbyt emocjonalna, nie do końca w takim nurcie, (...) jeśli chodzi o preselekcje - powiedziała w programie Luna. Całą rozmowę z wokalistką znajdziecie w nagraniu na górze strony.

Luna o hejcie. Tak radzi sobie z negatywnymi komentarzami

Po występie na Eurowizji Luna musiała zmierzyć się z hejtem. Jak wokalistka radzi sobie z nieprzychylnymi komentarzami? - Staram się coś z tego hejtu wyciągać. Myślę, że moją misją muzyczną, artystyczną jest to, żeby pokazać, że hejt to nie jest tylko jedna strona. Po tej drugiej stronie jest coś i jest wyjście z tego. Hejt to nie jest status quo. Możemy sobie jakoś z tym radzić. Myślę, że dla młodych ludzi takie poczucie, że jest osoba, która jest tak samo hejtowana jak ja i jakoś sobie z tym radzi, już daje dużo. Dlatego staram się dzielić moimi doświadczeniami - powiedziała w "halo tu polsat". ZOBACZ TEŻ: Najman zgłosił się na Eurowizję. I lipa, bo złamał regulamin. Ekspert wyjaśnia [PLOTEK EXCLUSIVE]