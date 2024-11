Quebonafide przez długi czas był związany z Natalią Szroeder. Wyszło na jaw, że ich związek jest już przeszłością, ale żadne z nich nie chciało udzielić komentarza. Wykonawca takich hitów jak: "Bogini", "Zorza" czy "Bubbletea" od jakiegoś czasu ma być związany z 29-letnią aktorką - Martyną Byczkowską. Znana jest z serialu TVN "Skazana". Wciela się w nim w córkę głównej bohaterki - Hannę Mazur. Artysta sugerował, że jego czas na scenie dobiega końca. Wypuścił do sieci utwór "Futurama 3", a na 14 marca 2025 roku zaplanował ostatni koncert. Wydarzenie ma być integracją filmu i muzyki i będzie można obejrzeć je online. Ruszyły przygotowania, a raper pojawił się w oryginalnym stroju u boku nowej ukochanej.

Quebonafide w towarzystwie nowej ukochanej. Przebrali się za znane małżeństwo

21 listopada Quebonafide wydał nowy numer "Futurama 3". Teledysk do piosenki od chwili premiery zebrał ponad dwa miliony wyświetleń. Za reżyserię i oprawę graficzną, przy której skorzystano z algorytmów AI, odpowiada profesor nauk fizycznych, fotograf i kompozytor - Andrzej Dragan. Wygląda na to, że wspólna praca zbliżyła ich do siebie, a w mediach społecznościowych Dragana pojawiły się relacje z tematycznej imprezy. Raper przebrał się za Freda Flintstone'a. Zadbał o odpowiedni, pomarańczowy strój, perukę i maczetę (w jego przypadku była dmuchana). Profesor Andrzej Dragan wystąpił przebrany za Brada Pitta z filmu "Podziemny krąg".

W tle można było również dostrzec nową partnerkę artysty. Martyna Byczkowska dopasowała się do ukochanego i zaprezentowała w stroju Wilmy - bajkowej żony Freda Flintstone'a. Zapozowali nawet razem do zdjęcia, co do tej pory nie miało miejsca. Raper nie jest zbyt aktywny w mediach społecznościowych. Można było zauważyć, że sprawiał wrażenie szczęśliwego, doskonale się bawił i szeroko uśmiechał. Quebo i Martyna mieli okazję poznać się bliżej na planie musicalu o raperze w reżyserii Sebastiana Pańczyka, do którego wciąż powstają zdjęcia.

Fot. Instagram/ andrzejdragan

Quebonafide uderzył w Jakuba Rzeźniczaka. Jest reakcja

Raper w nowym utworze po raz kolejny nawiązał do świata show-biznesu. Bez ogródek podsumował medialny wizerunek piłkarza, nawiązując tym samym do głośnych ruchów celebryty, przez które m.in. w 2024 roku został wyrzucony z klubu Kotwica Kołobrzeg. "Spokój, równowaga i cofnięcie się o krok. Potrzebuje tego, jak Tik potrzebuje Tok, jak Real potrzebuje Tok, albo jak sędzia Varu tak jak Jakub Rzeźniczak kogoś od PR-u" - zarapował. Skontaktowaliśmy się ze sportowcem z prośbą o komentarz. Nie ukrywał, że piosenka bardzo mu się podoba. "Super, fajny kawałek" - przekazał w rozmowie z Plotkiem.