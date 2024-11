John Krasinski zyskał ogromną popularność dzięki roli Jima w amerykańskiej wersji serialu "The Office". Jego kariera nabrała niewiarygodnego tempa. Po zakończeniu prac przy mockumencie szybko posypały się kolejne propozycje filmowe. Ciekawostką dla wielu osób może być fakt, że Krasinski miał przodków w Polsce. Wójt Bytonia - wsi, z której pochodziła rodzina aktora - postanowił wysłać mu specjalne zaproszenie.

John Krasinski przyjedzie do Polski? Wójt jest pełen nadziei

Aktor już kiedyś odwiedził nasz kraj. W 2012 roku przyjechał do Bytonia, by dowiedzieć się czegoś więcej na temat swojej rodziny. Jedynym źródłem informacji o przodkach aktora miała być kancelaria parafialna, w której znaleziono zapiski z 1876 roku o narodzinach pradziadka gwiazdora. Wójt wsi, Artur Ruciński, niedawno odwiedził studio RMF FM, gdzie zdradził, że planuje wysłać Krasinskiemu kolejne zaproszenie, co ciekawe - w języku polskim. "Z artykułów wiem, że bardzo dobrze umie mówić po polsku. (...) Będziemy starać się dokładnie dowiedzieć, z jakich części Bytonia pochodzą jego przodkowie" - tłumaczył. W rozmowie wójt został zapytany o to, czy Krasinski doczeka się w Bytoniu swojej ulicy. Włodarz zdradził, że we wsi nie ma na razie nazw ulic, ale jeśli by się pojawiły, taka opcja na pewno zostanie wzięta pod uwagę.

Relacja z pobytu Johna Krasinskiego wylądowała w popularnym magazynie. Tak mówił o Bytoniu

Niedługo po powrocie aktora z Polski w magazynie "Parade" pojawiła się jego obszerna relacja z odwiedzin Bytonia. "Przyjechaliśmy do małego miasteczka Bytoń, położonego kilka godzin na zachód od Warszawy. Piękne, wiejskie miasteczko z miłymi mieszkańcami, wspaniałymi krajobrazami (...) oraz fantastyczny stary kościół pw. św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, kościół rzymskokatolicki" - mogliśmy przeczytać. Aktor nie ukrywał, że powrót do miejsc, w którym kiedyś mieszkali jego przodkowie, był ogromnym przeżyciem. "Stać tam z moim ojcem, patrzeć na historię pokoleń przede mną, było jednym z najbardziej emocjonalnych doświadczeń w moim życiu. (...) Nigdy nie zapomnę ani jednej z tych chwil" - pisał.