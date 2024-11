Doda z psiapsi przy choince. Tak przebiegło spotkanie z Górniak

Edyta Górniak i Doda podały sobie ręce podczas ostatniego finału "Tańca z gwiazdami". - Jestem bardzo mile zaskoczona. Być może zbliżające się święta, to czas magii. Bardzo się cieszę, że Dodzie podobało się, tak jak mi powiedziała, moje wykonanie - mówiła Górniak w wywiadzie ze "Światem Gwiazd". Piosenkarka zdecydowała się nawet wysłać Dodzie swoją nową płytę. Teraz doszło do kolejnego spotkania między gwiazdami. Tym razem przy... choince.

Zobacz wideo Pavlović rozpływa się nad Górniak. Komentuje rozejm z Dodą

Doda i Edyta Górniak nie mogły się nagadać. "Trzy godziny rozmowy"

"Nie przestrzegam zasad. Podążam za moją intuicją" - zaczęła Doda w najnowszym poście. "Ponad trzy godziny rozmowy z Edytą Górniak mogącej trwać całą noc... Możecie już drukować do ramek na święta" - pisała dalej. Wygląda na to, że piosenkarki wyjaśniły między sobą wszystkie kłótnie i spory. Ostatnio Górniak odwiedziła "halo tu polsat", gdzie przyznała, że bardzo żałuje, że już wcześniej nie pogodziła się z Dodą. Spotkanie przy choince spodobało się również fanom gwiazd. "Super, że promujecie dojrzałość i rozmowę, to nie magia świąt a klasa", "Ja wiedziałam! Obie was uwielbiam i zawsze się zastanawiałam, skąd te zgrzyty, ale każdy ma swoja ścieżkę rozwoju", "Czekam na duet potężny", "Powiem moim dzieciom, że to był najważniejszy moment w historii Polski" - czytamy.

Justyna Steczkowska skomentowała rozejm Dody i Edyty Górniak. "Naprawdę"?

Steczkowska o pojednaniu piosenkarek dowiedziała się od Pomponika. Na początku była w dużym szoku. - - Ja nie wiedziałam… Naprawdę? - zaczęła. - Wspaniale, gratuluję. Uważam, że to wspaniałe. Myślę, że fani Edyty i fani Dody nie mogli sobie wymarzyć lepszego prezentu na święta. To znaczy, że wszyscy dojrzewamy, poszerzamy swoją świadomość i rozumiemy ten prosty fakt, że wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni. Że bardziej nam służy miłość i empatia niż złość i gniew - dodała. Steczkowska w tym samym wywiadzie wypowiedziała się również na temat własnego "konfliktu" z Górniak. - Ja się w ogóle nie gniewałam na Edi i się nie gniewam. Mam nadzieję, że ona też nie ma złych emocji - mogliśmy usłyszeć. ZOBACZ TEŻ: Pojednanie diw. Ekspert ocenia zachowanie Górniak i Dody. Mówi o braku szczerości i teatralnej postawie