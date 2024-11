Ola Kwaśniewska jest jedynym dzieckiem Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. Były prezydent poznał ukochaną, kiedy ta studiowała na trzecim roku prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Kwaśniewscy pobrali się 23 listopada 1979 roku w Gdańsku. Dwa lata później na świat przyszła ich córka Aleksandra. Warto przypomnieć, że zdecydowali się na dwa śluby. Pierwszy z nich był cywilny, a drugi, owiany tajemnicą, miał miejsce w 2006 roku. Wówczas Jolanta namówiła męża, który jest zadeklarowanym ateistą, na ślub kościelny. Ich córka postanowiła publicznie upamiętnić ten wyjątkowy dzień i na Instagramie złożyła rodzicom życzenia. Oprócz tego zamieściła ich archiwalny kadr.

Aleksandra Kwaśniewska pokazała zdjęcie ze ślubu rodziców. Uczciła szafirową rocznicę

Aleksandra Kwaśniewska postanowiła uczcić 45. rocznicę ślubu rodziców, która nazywana jest rocznicą szafirową. Na Instagramie zamieściła dwa archiwalne kadry. Jedno ze zdjęć przedstawia Jolantę i Aleksandra Kwaśniewskich w dniu ich cywilnego ślubu. Przyszła wówczas pierwsza dama miała na sobie prostą, białą sukienkę z bufiastymi ramionami i delikatną koronką. Uwagę zwraca zwłaszcza fryzura Jolanty, która miała długie i proste włosy, tak odmienne od tych, do których przyzwyczaiła fanów. Przyszły prezydent w dniu ślubu wystąpił w szarym garniturze. Kolejny kadr przedstawia małżonków po latach, widać jednak, że są w sobie tak samo zakochani. Prezydent czule całował żonę w policzek.

Ten dzień zleciał mi nie wiadomo kiedy i okazało się nagle, że już się chce kończyć, ale nie ma tak! Zróbcie hałas dla tych młodzieniaszków, którzy równo 45 lat temu obiecali sobie to i tamto, i zdania nie zmienili. Lawju!

- napisała z okazji ślubnego jubileuszu rodziców ich córka.

Pod kadrami posypały się komentarze od fanów, którzy chętnie składali życzenia parze. "Piękni" - napisała Magda Gessler, "Umiar, klasa i elegancka w każdym temacie", "Wspaniali, ulubiona para prezydencka", "Gratulacje, uściski, podziw" - pisali internauci.

Sekret udanego związku Kwaśniewskich. Jolanta go ujawniła

Jolanta Kwaśniewska wydała niedawno książkę, "Pierwsza dama", w której zdradziła sporo sekretów z życia prywatnego. W ostatnim czasie chętniej udzielała również wywiadów. Wyznała, że mimo kilkudziesięciu lat w związku, jej mąż nie unika romantycznych gestów. - Ciągle przynosi mi śniadania do łóżka. I to nie takie banalne, ale pięknie przyozdobione, dopracowane, z jajkami na miękko zawsze gotowanymi cztery i pół minuty - mówiła w rozmowie z "Vivą!" była pierwsza dama. Mimo że z mężem sporo ją dzieli, to w jednej kwestii są zgodni. W ich domu nigdy nie brakuje świeżych kwiatów. - Mam też wielkie szczęście, że mój mąż lubi kwiaty tak mocno jak ja. W naszym domu zawsze są kwiaty. Nie tylko, jak niektórzy opowiadają, że one pojawiają się przy rocznicach ślubu i nigdy więcej - mówiła.