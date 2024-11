Rafał Trzaskowski w 2020 roku o włos przegrał w wyborach prezydenckich z Andrzejem Dudą. 23 listopada br. okazało się, że będzie miał szansę na to, by ponownie zawalczyć o fotel prezydenta. Wygrał w prawyborach w Koalicji Obywatelskiej, gdzie mierzył się z Radosławem Sikorskim. Prezydent Warszawy, choć skupia się na polityce, stara się być na bieżąco i prowadzi konto w mediach społecznościowych. Niegdyś pochwalił się fanom (a ma ich niemal pół miliona), jak wyglądał w młodości. Poznajecie?

REKLAMA

Zobacz wideo Prawybory w Koalicji Obywatelskiej. Kto na tym zyska?

Rafał Trzaskowski pokazał zdjęcie z młodości. Tak wyglądał, gdy miał 17 lat

Obecnie Rafał Trzaskowski nie może narzekać na brak zainteresowania. Nie dość, że jest prezydentem Warszawy, to teraz media znowu będą skupiać na polityku uwagę. Szczególnie w następnych miesiącach. Wszystko przez to, że Koalicja Obywatelska wybrała go na swojego kandydata na prezydenta Polski. Wybory odbędą się już w przyszłym roku. Trzaskowski pozostaje w stałym kontakcie z fanami na Instagramie. Parę lat temu postanowił podzielić się z nimi zdjęciem z nastoletnich czasów. Ujęcie znajdziecie w naszej galerii na górze strony. "Flashback (z ang. retrospekcja - przyp. red.) z czasów licealnych. Na wycieczce w Kazimierzu Dolnym, 30 lat temu. Chyba to nie była herbata!" - napisał polityk. Z daty dodania można wywnioskować, że prezydent Warszawy miał wówczas 17 lat. Poznalibyście go?

Takie wykształcenie zdobył Rafał Trzaskowski. Jest się czym pochwalić?

Wałęsa był elektrykiem, Kwaśniewski nigdy studiów nie ukończył, Komorowski był historykiem, a Duda prawnikiem. A kim jest z wykształcenia Rafał Trzaskowski? Polityk nie próżnował w młodości i postawił na naukę. Zdecydował się na studia na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie udało mu się ukończyć dwa kierunki: stosunki międzynarodowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz filologię angielską na Wydziale Neofilologii. Później rozpoczął naukę na Kolegium Europejskim w Natolinie, gdzie ukończył europeistykę. Następnie w 2004 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Trzaskowski był także stypendystą Uniwersytetu Oksfordzkiego.