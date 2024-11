Ostatnio głośno zrobiło się o niezwykle smutnej sprawie. W mediach społecznościowych pojawił się materiał portalu goniec.pl na temat życia pani Marii, seniorki, która niezwłocznie potrzebuje pomocy. Kobieta żyje w skromnych warunkach, a co więcej, oprócz zwyczajnych środków do życia potrzebuje również kosztownych lekarstw. Została założona zbiórka, na której wpłacana kwota rośnie z minuty na minutę.

Zobacz wideo Joanna Mielczarek: Samotność seniorów to temat tabu

Zbiórka dla samotnej seniorki bije rekordy popularności. Michał Marszał nagłośnił ją w sieci

Pani Maria ma 91 lat, jest ciężko chora i nie ma środków na godne życie. Kobieta odpowiedziała na pytanie w sondzie ulicznej portalu goniec.pl. Wyznała, czy jest szczęśliwą seniorką. - Nie. Bo jestem samotna, nie mam nic, nie ma mi kto pomóc, jestem bardzo chora i mam konsekwencje po chorobach. No i tak się żyje... - wyznała kobieta. Pokazała również, w jakich warunkach żyje. Nie da się ukryć, że codzienne życie stawia przed nią ogromne wyzwania. Założono zatem zbiórkę na "nowe okna, materac do łóżka, wreszcie remont mieszkania i szereg zmian, które pozwolą pani Marii żyć godnie i cieszyć się codziennością". Założyli ją dziennikarze portalu goniec.pl, a w mediach społecznościowych udostępnił ją także Michał Marszał. Wysokość kwoty, która została dotychczas wpłacona, przerosła najśmielsze oczekiwania. Zaledwie w kilka godzin po założeniu zbiórki wzruszeni internauci wpłacili ponad 100 tysięcy złotych. Nie da się ukryć, że to niezwykle wzruszający gest.

Niezwykle smutna historia obiegła internet. Fani komentują

Internauci nie kryli poruszenia historią pani Marii. Wiele osób zostawiło po sobie komentarze, życząc kobiecie wszystkiego, co najlepsze. Mnóstwo komentujących wpłaciło kwoty na zbiórkę. Inni stwierdzili, że trzeba zrobić wszystko, aby pomóc seniorom w potrzebie. "Bardzo mnie ta pani wzruszyła, ile ja bym dała, żeby mieć babcię", "Ile takich ludzi istnieje w tym kraju. To jest okropnie smutne, z jednej strony można by z tym coś zrobić, ale jak pomoc każdemu? Mam nadzieje, ze pani Maria będzie miała teraz spokojniejsza starość, dzięki, że jesteście", "Jak pięknie w oczach rośnie kwota na zbiórce. Jesteśmy wielcy" - czytamy w komentarzach. ZOBACZ TEŻ: Uznany dźwiękowiec stracił pamięć w wypadku. Ruszyła zbiórka na pomoc dla Jakuba Milenckiego