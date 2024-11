"To twój chłopak?". Reakcja Sylwii Grzeszczak mówi wszystko

Sylwia Grzeszczak od 2014 roku była żoną Libera. Para tworzyła razem nie tylko związek, ale również muzykę. Szokiem dla fanów było rozstanie, które ogłosili w 2023 roku. Od tego momentu zainteresowanie życiem prywatnym muzyków wzrosło. Internauci od dłuższego czasu zastanawiali się, czy Sylwia Grzeszczak ponownie się zakochała. Portal Pudelek przekazał, że nowym partnerem piosenkarki jest Maciej Buzała. Ta jednak milczała na ten temat. W końcu miała okazję zabrać głos.

Sylwia Grzeszczak ma nowe partnera? Tak zareagowała na niekomfortowe pytanie

Sylwia Grzeszczak wypuściła nowy singiel o nazwie "Latawce". W klipie do piosenki obok niej pojawił się tajemniczy mężczyzna. Co więcej, fani nie mogli zobaczyć nawet jego twarzy. Ostatnio Grzeszczak pojawiła się w Radiu ZET, gdzie została zapytana o to, kim jest dla niej anonimowa osoba z teledysku. - Wiemy, że twoja twórczość jest często oparta na wydarzeniach z twojego życia i zastanawiam się, czy przypadkiem nie wplotłaś trochę swojego życia w teledysk (...). Czy to jest twój chłopak? - reporter zapytał wprost. Sylwia Grzeszczak nie kryła zaskoczenia. Zrobiła wszystko, aby uniknąć jednoznacznej odpowiedzi. - A ja nie wiem, czy odpowiem na to pytanie. O, Boże! Hm... Ola, pomóż! Słuchajcie, ja tu gram na czas teraz - odpowiedziała. Nie zaprzeczyła jednak, że w klipie nie pojawił się jej partner. Myślicie, że to coś znaczy?

Sylwia Grzeszczak rozstała się z Liberem w 2023 roku. Tak wypowiadała się o dawnym ukochanym

Rozstanie Sylwii Grzeszczak i Libera było ciosem dla fanów. Słuchacze pary nie mogli uwierzyć w to, że relacja dobiegła końca. Na początku 2024 roku artystka zabrała głos na temat zakończenia związku. Nie szczędziła słów na temat pozostania w dobrych relacjach. - Napisaliśmy mnóstwo piosenek ze sobą, singli, które zna mnóstwo ludzi. Właściwie Marcin pisał teksty do prawie wszystkich moich piosenek. To dla mnie bardzo ważne. Nie sądzę, żeby to się nagle zmieniło. Nie ma co ukrywać. Jest, jak jest. Dla nas praca to przyjemność i zawsze sprawiało nam to mnóstwo radości, że wspólnie działamy - mówiła w wywiadzie dla Radia Zet. ZOBACZ TEŻ: Grzeszczak przyłapana z nowym partnerem w klubie. W oczy rzuca się jedno [PLOTEK EXCLUSIVE]