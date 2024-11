Luksusowy Dom Handlowy Vitkac w Warszawie świętuje 13-lecie. Z tej okazji w stolicy odbyła się impreza, na której pojawiły się największe gwiazdy show-biznesu. Sklep zlokalizowany w centrum Warszawy to wyjątkowe miejsce, gdzie można kupić ubrania od światowych projektantów, więc jest stale odwiedzane przez gwiazdy. Kto pojawił się na wydarzeniu? Sama towarzyska śmietanka.

13. urodziny Vitkaca. Doda zachwyciła w naked dress

Na urodzinach Domu Handlowego Vitkac nie mogło zabraknąć Dody. Jest jedną z pierwszych celebrytek, które obnosiły się na polskich salonach luksusowymi markami. Słynny tekst wokalistki "Jest to Gucci... Maja, podaj torbę" uchodzi już za kultowy. Tym razem Doda na to modowe wydarzenie wybrała modną "naked dress", czyli sukienkę imitującą drugą skórę. Jej kreacja z tiulu w kolorze karmelu więcej odsłaniała, niż zakrywała. Doda lubi eksponować swoje ciało i od lat trenuje, więc chętnie wybiera bardzo dopasowane fasony. Całość dopełniła czarnymi szpilkami i masywną bransoletką. Obecna na wydarzeniu modelka Joanna Horodyńska wybrała za to długą sukienkę z nadrukiem roznegliżowanego ciała. Założyła do tego czarną marynarkę i marynarski kapelusz. Całość dopełniła czerwoną torebką ze skóry. Za to Jessica Mercedes z bieliźnianym trendem poszła o krok dalej i całkowicie zrezygnowała z dołu. Zdjęcia gwiazd znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Roxie wtulona w męża. Kevin Mglej nie mógł oderwać wzroku od ukochanej

Roksana Węgiel jest stałą bywalczynią show-biznesowych wydarzeń, więc nie mogło jej zabraknąć tego wieczoru. Na ściance pozowała w towarzystwie swojego męża Kevina Mgleja. Para jeszcze niedawno bawiła się na własnym weselu. Na urodziny domu handlowego Vitkac Roxie zdecydowała się na kreację w kolorze głębokiej czerni. Wokalistka lubi odsłaniać brzuch i również wybrała taki fason, ale krótki top i opiętą spódnicę łączyła tym razem cienka warstwa tiulu. Młode pokolenie miało całkiem liczną reprezentację. Na ściance pozował również syn Edyty Górniak, Alan Krupa i podbijająca TikToka Jeleniewska.