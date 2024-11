Krzysztof Ibisz w maju 2024 poinformował internautów, że wraz z żoną Joanną spodziewają się dziecka. Przypomnijmy, że będzie to czwarta pociecha prezentera. Wcześniej doczekał się syna Borysa z obecną małżonką, ma też dwóch dorosłych synów - Maksymiliana ze związku z Anną Zejdler oraz Vincenta ze związku z Anną Nowak. Do narodzin czwartego dziecka pozostało już niewiele czasu, ale już teraz wiemy, że Ibisz nie posiada się z radości. W mediach społecznościowych podzielił się nowiną dotyczącą nowego członka rodziny.

Krzysztof Ibisz zdradził płeć dziecka. "Czekałem na to całe życie"

W mediach społecznościowych Krzysztofa Ibisza dużo się dzieje. Wszyscy, którzy przyzwyczaili się do obecności prezentera na corocznej imprezie sylwestrowej Polsatu, muszą obejść się smakiem. W tym roku celebryta zrezygnował z prowadzenia wydarzenia na rzecz spraw rodzinnych. Rzecz jasna chodzi o zbliżające się narodziny czwartego dziecka. Zdradził jednocześnie, że niebawem w jego rodzinie dojdzie do istnej roszady. Już niebawem powita on na świecie pierwszą córkę! "Kochani, sylwestrowe fajerwerki mamy co roku, ale na fajerwerki związane z narodzinami córki czekałem całe życie" - wyznał z ekscytacją. Co ciekawe, będzie to pierwsza nieobecność Ibisza w roli gospodarza imprezy od 17 lat. "W tym roku, tę magiczną noc spędzę po 17 latach nie na scenie Polsatu, tylko z najbliższą rodziną (...) Przeczytałem na portalach, że na scenie w Toruniu zastąpią mnie moi młodsi koledzy. Sami rozumiecie, że to niemożliwe" - dodał z przymrużeniem oka.

Krzysztof Ibisz zbiera gratulacje w sieci. "Córeczka tatusia"

Radosna nowina prezentera spotkała się z ekscytacją internautów. W komentarzach pod postem zaroiło się od gratulacji. "Córa! Z całego serca gratuluję", "Pisałam, że będzie córka!", "To będzie córeczka tatusia" - czytamy na Instagramie. Fani Ibisza nie mogli się także powstrzymać przed nawiązaniem do informacji, jakoby "wiecznie młodego" prezentera w sylwestrowy wieczór mieli zastąpić "młodsi koledzy". "Mogli napisać prawdę, że koledzy a nie fake news, że młodsi", "Młodsi koledzy? Żart się kogoś trzyma" - żartowali pod postem.