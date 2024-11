Julia Rosnowska, a właściwie Julia Krzemińska, zagrała w najnowszym hicie Prime Video. Chodzi o polski serial "Gaska", za który odpowiadają twórcy hitowego "1670" Netfliksa. W produkcji wystąpiły takie sławy, jak: Tomasz Kot, Magdalena Koleśnik, Janusz Chabior oraz Aleksandra Grabowska. 22 listopada odbyła się uroczysta premiera serialu, a na ściance pojawiło się sporo aktorów. Uwagę zwracała nie tylko elegancki Tomasz Kot, ale też wspomniana Julia Rosnowska.

Premiera "Gąski". Julia Rosnowska w garniturze. Jej mama to znana aktorka

Na premierze produkcji pojawili się m.in. Tomasz Kot, Janusz Chabior, Małgorzata Koleśnik, ale też Julia Rosnowska (zdjęcia wszystkich aktorów znajdziecie w naszej galerii). Ostatnia z wymienionych to gwiazda takich hitów, jak "Julia", "Odwilż", "Czas honoru - Powstanie" oraz "Drogi wolności". 35-latka na premierę "Gąski" wybrała różowy garnitur, na który składała się szeroka marynarka o męskim kroju, dopasowana kamizelka oraz szerokie spodnie w kant. Całość dopełniały bordowe szpilki oraz krawat w takim samym odcieniu, a także brązowa koszula. Do tego delikatny makijaż oraz rozpuszczone włosy. Trzeba przyznać, że aktorka prezentowała się kapitalnie.

Nie każdy wie, ale Julia Rosnowska pochodzi z rodziny filmowców. Jej ojciec Stanisław Krzemiński jest scenarzystą, reżyserem i producentem filmowym. Mężczyzna był pomysłodawcą takich produkcji, jak "Plebania" oraz "Drogi do wolności". Był też producentem "Pensjonatu pod różą" oraz "Londyńczyków". Szersza publiczność doskonale zna także matkę aktorki. To Bernadetta Machała-Krzemińska, którą widzowie mogli zobaczyć nie tylko wspomnianej "Plebanii" (zagrała Krystynę Cieplak-Walencik), ale też w "Tabu", "Kronice wypadków miłosnych", "Szpilach na Giewoncie" oraz "Dużej przerwie".

O czym jest serial "Gąska"? Tomasz Kot w zaskakującej roli

Jak podaje portal Filmweb.pl, serial trafi do szerszej publiczności 29 listopada. Na razie stworzono jeden sezon, który liczy sobie osiem odcinków. O czym opowiada produkcja? Jak czytamy, to "komediowa opowieść w duchu feel good o grupie pracowników franczyzowego supermarketu działającego na przedmieściach typowego polskiego miasta. Sklep należy do ekscentrycznego lokalnego przedsiębiorcy - Włodka (Tomasz Kot), zafascynowanego Ameryką i wszystkim, co amerykańskie".