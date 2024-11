Żurnalista to jeden z najpopularniejszych polskich podcasterów, który do swojego programu emitowanego na Spotify zaprasza gwiazdy, celebrytów, a ostatnio również polityków. O prowadzonych przez niego wywiadach jest głośno. Teraz sam udzielił wywiadu. W rozmowie z Joanną Przetakiewicz odniósł się do afery, której jakiś czas temu stał się antybohaterem.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Przetakiewicz o wychowaniu synów. Co po niej odziedziczyli?

Żurnalista tłumaczy się z afery finansowej

Na youtubowym kanale magazynu "Viva!" ukazała się ponad godzinna rozmowa Joanny Przetakiewicz z Żurnalistą. Podcaster, pozostając wierny swojemu zwyczajowi, przez całą rozmowę nie zdecydował się na pokazanie własnego wizerunku. Podczas wywiadu Żurnalista opowiadał m.in. o dzieciństwie oraz relacjach z bliskimi. W pewnym momencie jednak został zapytany o medialny skandal, w którego centrum znalazł się kilka lat temu. Przypomnijmy, że Żurnalista rzekomo miał nie wypłacać wynagrodzenia byłym pracownikom, a także zniknąć po pobraniu pieniędzy od współpracujących z nim reklamodawców. Wówczas Pudelek, powołując się na wypowiedź rzeczniczki spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, ujawnił, że przeciw mężczyźnie wytoczono dwie sprawy. Jedna z nich wiązała się rzekomymi długami w wysokości 234 tys. złotych. Stroną w drugiej sprawie była Poczta Polska, która domagała się od podcastera zwrotu w wysokości ponad 205 tys. złotych.

W rozmowie z Przetakiewicz Żurnalista przyznał, że po wybuchu skandalu wiele gwiazd i celebrytów odezwało się do niego i zaoferowało pomoc. Wszyscy dawali mu numer telefonu do specjalistki od zarządzania kryzysami. Żurnalista w wywiadzie odniósł się też do długu w wysokości 11 tysięcy złotych. Wierzycielami było aż 18 osób (pożyczył środki na poczet zobowiązań reklamowych w magazynie biznesowym, który ostatecznie nigdy się nie ukazał). Podcaster podkreślił, że ta sprawa została umorzona, a on oddał dług. - Wtedy, kiedy była ta sprawa w sądzie, ja już wtedy pisałem, ja widziałem, że to zaczyna mieć ręce i nogi i wyjechałem do Norwegii. Pracowałem fizycznie, budowałem mosty, zarobiłem pieniądze za to, żeby oddać w tej sprawie pieniądze ludziom i wróciłem do Polski - opowiadał.

Podcaster dodał, że podał do publicznej wiadomości adres mailowy tak, by mogli zgłaszać się inni poszkodowani. - Odezwało się pięć osób i kwota, jaką mieliśmy oddać, to było osiem tysięcy złotych. To były głównie zobowiązania reklamowe. To nie było nic innego, z tego, co wiem. To wszystko jest, te wszystkie pieniądze oddałem. I niezależnie, czy uważałem je za właściwe, te roszczenia, czy za niewłaściwe, po prostu to oddałem. Bo ja nie chciałem już żadnej dyskusji na ten temat - mogliśmy usłyszeć.

Żurnalista nie żałuje

Dopiero później Żurnalista wspomniał o pozostałych dwóch sprawach sądowych, które się przeciw niemu toczą. - Są dwie sprawy cywilne, gdzie łączna suma to około pół miliona złotych i to prawda - usłyszeliśmy. Po chwili dodał: - Z Pocztą Polską właśnie podpisujemy ugodę, pewnie po publikacji naszego wywiadu ta ugoda już zostanie podpisana, a z drugą firmą sprawa jest w drugiej instancji i cały czas szukamy rozstrzygnięcia - tłumaczył. W dalszej części Żurnalista twierdził, że kiedy afera wybuchła, był "totalnie spłukany", a jego podcasty nie zarabiały. Nagle padło zaskakujące wyznanie. Mężczyzna stwierdził, że nie wstydzi się tego, że był bohaterem skandalu.

Nie wstydzę się tego, bo to jest o mnie. Ten fragment życia zmienił mnie najbardziej na świecie. Gdybym mógł jeszcze raz powtórzyć swoje życie, to jeszcze raz chciałbym, żeby to się wydarzyło

- powiedział. I dodał. - Nie chciałbym skrzywdzić innych ludzi, ale chciałbym, żeby to się wydarzyło w takim wymiarze, w jakim się wydarzyło, bo ja się zmieniłem, bo ja kiedyś nie dostrzegałem wielu rzeczy. Ja teraz patrzę na to zupełnie inaczej. Jak rozmawiam ze swoim gościem, kiedyś trochę żartowałem sobie z tych publikacji w mediach itd., bo ja nie wiedziałem, gdzie to boli. A dzisiaj wiem dokładnie - usłyszeli widzowie.