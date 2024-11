Katarzyna Kant-Wysocka w 2019 roku spełniła marzenie wielu Polaków. Zgarnęła okrągły milion w "Milionerach" jako wówczas trzecia triumfatorka. Filolożka z Gdańska pokazała się widzom w ognistych lokach i okularach. Co ciekawe, dawniej była blondynką, a dziś ma ciemne włosy i na dodatek znacznie schudła.

Gwiazda "Milionerów" po przemianie. Osiągnęła cel przed końcem roku

Dla milionerki istotnym było, aby zrzucić nadprogramowe kilogramy. Udało jej się osiągnąć ten cel, o czym czytamy na Instagramie. "Łatwo nie było. Ale na pewno było warto. Postanowienie na rok 2024 zrealizowane" - oznajmiła dumnie Katarzyna Kant-Wysocka. Po blondynce w ciemnej sukience nie ma już śladu. Dziś uczestniczka programu TVN zachwyca w ciemnych włosach, a od jej nowej sylwetki nie można oderwać wzroku. "Cudowna przemiana i jaka inspiracja! A zdradzi pani, jak się to udało? Jakie kroki i decyzje pani podjęła?" - zapytała wprost fanka. Katarzyna Kant-Wysocka pośpieszyła z odpowiedzią.

Diabetolog, badania, potem dieta i sport

- oznajmiła krótko.

Jak wygląda casting do "Milionerów"? Uczestnik obnaża kulisy

Jednym z uczestników teleturnieju był "@skwirczynski", który na swoim TikToku opowiedział o kulisach dostania się do programu. - Wyglądało to tak, że na początku jest taka dziesięciominutowa rozmowa przez kamerkę o życiu i waszych zainteresowaniach, ale też wydaje mi się po to, aby was rozluźnić przed kolejną częścią - zdradził. - Te pytania możecie mieć o wszystko. Ja miałem tak: o geografię, o historię, o sztukę, o medycynę, o biologię, o astronomię... w sumie tak jak w "Milionerach" o wszystko, o co można się zapytać, tylko z tą różnicą, że nie ma proponowanych odpowiedzi. Musicie albo znać odpowiedź, albo jej nie znać, albo... pokombinować - ujawnił. Co ciekawe, stacja pokrywa koszty dojazdu do studia. - Nawet jeśli nic nie wygracie, to sam wyjazd nie jest inwestycją, bo macie hotel, śniadanie, obiad i macie koszty dojazdu pociągiem, albo samochodem. Więc, jak już mówiłem, naprawdę polecam wam się zgłosić - przekazał.