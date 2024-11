Rafał Mroczek z żoną u boku Andrzeja Dudy i Agaty Dudy. Te zdjęcia to hit

Rafał Mroczek zyskał popularność jako aktor "M jak miłość". W rolę Pawła Zduńskiego wciela się od pierwszego odcinka serialu. Celebryta od czasu do czasu pojawia się na imprezach branżowych i ściankach. Tym razem wraz z żoną zawędrowali do Pałacu Prezydenckiego.

Marcin Mroczek i Magdalena Mroczek w Pałacu Prezydenckim

21 listopada w Pałacu Prezydenckim odbyło się wręczenie Nagród Prezydenta RP "Dla Dobra Wspólnego". Jak czytamy na stronie preyzdent.pl, "podczas uroczystości Andrzej Duda wręczył statuetki i dyplomy zwycięzcom w czterech kategoriach: Człowiek - lider, Organizacja - instytucja, Dzieło, przedsięwzięcie - projekt oraz Nagroda Specjalna im. Piotra Pawłowskiego. W wydarzeniu wzięła również udział Pierwsza Dama Agata Kornhauser–Duda". Podczas evetu pojawiło się wiele gości. Wśród nich znaleźli się bracia Mroczkowie. Żona jednego ze znanych bliźniaków opublikowała zdjęcia z wydarzenia. Przy okazji zdradziła, jak to się stało, że wraz z mężem tego dnia została zaproszona do Pałacu Prezydenckiego.

Dziękuję @fundacjaoczaminieba za zaproszenie. Wspaniale jest wspólnie podejmować kolejne inicjatywy! A już dziś, każdy z nas może dołączyć do zbliżającej się akcji charytatywnej @zostan.mikolajem skierowanej do dzieci z rodzin zastępczych. Ja biorę udział trzeci rok z rzędu, pomagajmy

- napisała Magdalena Mroczek.

Marcin Mroczek z żoną na zdjęciach z Agatą Dudą i Andrzejem Dudą

Na fotografiach widać, że Rafał Mroczek był niezwykle podekscytowany spotkaniem z parą prezydencką, a uśmiech nie schodził mu z twarzy. Jego entuzjazmu, jak się wydaje, nie podzielali za to Andrzej Duda i Agata Duda (prezydent, który zwykle może poszczycić się niezwykle bogatą mimiką, tym razem jedynie delikatnie się uśmiechnął). Wszyscy za to prezentowali się elegancko. Rafał Mroczek miał na sobie granatowy garnitur, do którego dobrał białą koszulę i brązowe pantofle. Zrezygnował jednak z muchy lub krawata. Z kolei jego żona wybrała dopasowaną, jasną spódnicę z lejącego materiału oraz białą koszulę z żabotem. Całość uzupełniły buty na bardzo niskim obcasie. Prezydent prezentował się w śnieżnobiałej koszuli i czarnym garniturze. Krawat i pantofle również były czarne. Agata Duda postawiła za to na kolor. Na zdjęciach prezentuje się w żakiecie i spódnicy (lub sukience) w kolorze fuksji. W takim samym odcieniu były też szpilki pierwszej damy. Uwagę zwracała broszka. Wygląda na to, że Agata Duda stała się fanką tej ozdoby. Ostatnio też na nią postawiła. Zdjęcia z wydarzenia znajdziecie w naszej galerii. Co ciekawe fotografiami pochwaliła się nie tylko Magdalena Mroczek. Marcin Mroczek też pokazał zdjęcie z eventu. Wybrał jednak takie, na którym pozuje z bratem bliźniakiem.