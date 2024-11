Krzysztof Jackowski zdobył popularność jako jasnowidz. Mężczyzna specjalizuje się szczególnie w poszukiwaniu osób zaginionych. Co więcej, miał brać udział w głośnej sprawie Madzi z Sosnowca czy w poszukiwaniach Iwony Wieczorek. Swoimi wizjami regularnie dzieli się w mediach społecznościowych, gdzie ma spore grono fanów. Wśród jego przepowiedni można wyróżnić tematy pór roku, pogody czy ważnych wydarzeń społecznych. Ostatnio jednak Jackowski wziął pod lupę potencjalnych kandydatów na prezydenta Polski.

Krzysztof Jackowski o kandydacie Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta. Padło zaskakujące nazwisko

Krzysztof Jackowski w rozmowie z "Super Expressem" opowiedział więcej o kandydatach na prezydenta Polski. Podkreślił, że ma problem z określeniem, kogo wystawi Prawo i Sprawiedliwość. - Ja nie widzę kandydata PiS-u - podkreślił w wywiadzie. Okazało się, że zdaniem jasnowidza, partia nie wystawi obstawianego wyboru, którym jest Jarosław Kaczyński. Co więcej, będzie to polityk, którego mało osób mogłoby się spodziewać. - PiS postawi na postawnego mężczyznę. Na pewno nie będzie to Beata Szydło. To będzie ktoś podobny do Czarnka. To będzie Czarnek. Tak, to będzie Czarnek! - wykrzyczał nagle Krzysztof Jackowski. Myślicie, że ta przepowiednia się sprawdzi?

Krzysztof Jackowski wziął pod lupę kandydatów na prezydenta Polski. Już wszystko jasne

Krzysztof Jackowski opowiedział również o dalszej części swojej przepowiedni. Wyznał, kogo obstawia, jako kandydata PO. Tutaj jasnowidz nie miał żadnych wątpliwości. Jego zdaniem będzie to Rafał Trzaskowski. - Możni tego świata będą chcieli, aby to Radosław Sikorski, ze względu na to jakim jest człowiekiem, był prezydentem Polski. Ja mam na myśli polityków z Wielkiej Brytanii i USA, nie z Unii Europejskiej - powiedział w rozmowie z "Super Expressem". Dodał, że Trzaskowski zgarnie dużo głosów obywateli. - W tych prawyborach większość głosów będzie szła na Trzaskowskiego, ponieważ ci, którzy na niego będą głosować, uważają, że jest bardziej umiarkowany w swoich poglądach - podsumował swoją wizję Jackowski.