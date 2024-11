Dawid Woliński całe swoje życie powierzył modzie. Z zaciekawieniem śledzi i wyznacza trendy, a także wspiera przyszłych modeli w ich wymarzonym zawodzie w programie "Top Model". Podczas finału show udzielił nam wywiadu, w którym podsumował gościnię jednego z odcinków. Była nią naczelna polskich WAGs.

Dawid Woliński dostał po nosie za śmiały komentarz ws. Anny Lewandowskiej. "Ona mi to zawsze wypomina"

Anna Lewandowska po zejściu z maty treningowej zakłada perełki modowe od polskich i zagranicznych projektantów. Nie boi się krótkich, przylegających fasonów i chętnie pokazuje umięśniony brzuch. Jak na jej ubiór patrzy Dawid Woliński? - Ania stworzyła swój własny styl, stara się, bardzo często go zmienia, poszukuje... Uwielbiam Anię, lubię jej chęć bycia ikoną mody - powiedział Woliński przed naszymi kamerami. Przytoczył następnie sytuację, kiedy "oberwał" za śmiałą ocenę wyglądu trenerski. - Nie może mi zapomnieć wywiadu, którego udzieliłem dla "Dzień dobry TVN" - przytoczył. - Tam było zdjęcie Ani Lewandowskiej w takiej mega miniówie. Powiedziałem "to są nogi piłkarza"... Ale ja bardzo lubię piłkarskie nogi. Ania wzięła to za zły omen, do dzisiaj mi to wypomina - powiedział projektant. - Pewnie dostanę o****rz. Ona mi to zawsze wypomina i chcę powiedzieć, że od tamtej pory bardzo dużo się zmieniło. Ania wie, gdzie są jej atuty, co pokazywać.

Mogę powiedzieć tylko brawo!

- dodał na koniec.

Anna Lewandowska zachwyciła na ostatnim meczu. To jedna z jej lepszych stylizacji

Przejdźmy teraz do stylu Lewej w praktyce. Żona Roberta Lewandowskiego podczas spotkania FC Barcelony z Bayernem Monachium miała na sobie kreację, którą pochwalił stylista Michał Musiał. "Anna Lewandowska postawiła na typowo casualową stylizację. Zdecydowała się na jeansowe szorty, które połączyła z czarnym T-shirtem i skórzaną kurtką. Kropką nad i okazały się ciężkie, sznurowane buty na płaskiej podeszwie i niewielka torebką w miodowym kolorze. Całość była wyraźnie przemyślana i prezentowała się naprawdę dobrze" - ocenił ekspert w rozmowie z nami.