Maurycy Popiel dał się poznać jako utalentowany aktor. Szczególną rozpoznawalność przyniósł mu serial "M jak miłość". Mężczyzna pojawił się również w innych produkcjach, takich jak: "Filip", "Korona królów", "Pierwsza miłość" oraz "Twoja twarz brzmi znajomo". Maurycy Popiel nie chwali się życiem prywatnym w mediach społecznościowych. Przez lata był związany z aktorką Izabelą Warykiewicz. Ostatnio wyszło na jaw, że ich relacja prawdopodobnie dobiegła końca, o czym pisaliśmy TUTAJ. Nie jest to jedyna sławna osoba, z którą aktor jest powiązany. Okazało się, że jego rodzina również zdobyła dużą popularność.

Maurycy Popiel ma sławnego brata. To kolejna popularna osoba z jego rodziny

Mało kto mógł spodziewać się tego, że nie tylko żona Maurycego Popiela jest aktorką. Mama aktora od lat występuje w teatrze i telewizji. Mowa o Lidii Bogaczównej, która obecnie występuje na deskach Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. W przeszłości dała się poznać między innymi jako Helusia w programie "Spotkanie z Balladą". Zdjęcia aktorki znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Maurycy Popiel ma także sławnego brata. Andrzej Popiel również jest aktorem. Urodził się w 1985 roku, a w 2008 roku skończył studia aktorskie na Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Mężczyzna od wielu lat pojawia się w różnych produkcjach. Szczególnie można go kojarzyć z polskich serialów. Andrzej Popiel występował epizodycznie między innymi w: "Ojcu Mateuszu", "Na dobre i na złe" oraz w "Komisarzu Alexie". Spodziewaliście się?

Maurycy Popiel zaskoczył decyzją o rozstaniu. W sieci pojawiły się nietypowe informacje

Ostatnio w życiu Maurycego Popiela przyszła pora na zmiany. 13 listopada aktor wraz ze swoją ukochaną Izabelą Warykiewicz miał świętować trzecią rocznicę ślubu. To się jednak nie stało. Wyszło na jaw, że kobieta już w lipcu złożyła sprawę rozwodową w sądzie z orzeczeniem o winie. Do informatora dotarł portal Show News. - Oni byli przecież razem 13 lat, doskonale się uzupełniali, wiele razem przeszli, planowali mieć dziecko. Maurycy - wrażliwy, inteligentny, tak jak Iza kochał sport, jazdę na nartach, pysznie gotował. Oni mieli podobne poczucie humoru i tak samo patrzyli na świat - powiedział informator ShowNewsa. Dodatkowo, osoba z otoczenia aktora miała powiedzieć, że Popiel bardzo zaskoczył żonę. - Iza z dnia na dzień dostała obuchem w głowę. On po prostu powiedział, że to koniec i że się wyprowadza - powiedział informator. ZOBACZ TEŻ: Córka Bogusława Lindy i Lidii Popiel ma 32 lata. Mówią, że jest kopią Angeliny Jolie