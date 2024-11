To już koniec 13. edycji "Top Model", a widzowie poznali kolejną zwyciężczynię programu. Tym razem była to Klaudia. Na finale nie zabrakło przewodniczącej jury modowego show Joanny Krupy. Postanowiliśmy zapytać ją o jeden z najgorętszych tematów w mediach w ostatnim czasie. Chodzi o rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. To powiedziała modelka w rozmowie z reporterką Plotka.

Joanna Krupa o rozstaniu Kaczorowskiej z Pelą. Ma swoje przemyślenia

Joanna Krupa w 2018 roku zdecydowała się na ślub z Douglasem Nunesem, ale małżeństwo nie przetrwało. W 2023 roku para sfinalizowała rozwód. Modelka doczekała się z byłym już partnerem córki, Ashy-Leigh Nunes. Gwiazda nie zdecydowała się na opowiadanie o sprawie w mediach. Nie da się jednak ukryć, że teraz na językach jest rozstanie Kaczorowskiej i Peli. Oboje opowiedzieli o tym na antenie TVN - celebrytka u Kuby Wojewódzkiego, a tancerz udzielił wywiadu w "Dzień dobry TVN". Co o sprawie sądzi jurorka i prowadząca "Top Model"? - Dla mnie zawsze jest tak, że ta osoba była w twoim życiu. Kiedyś się kochaliście czy kochaliśmy i niestety do tego [rozstania - przyp. red.] doszło - mówi nam Krupa.

Bardzo mi przykro, jak ludzie tak strasznie na siebie mówią okropne rzeczy w prasie. Szczególnie jak dzieci są

- zaznaczyła Krupa. - My z moim byłym robiliśmy wszystko, żeby Ashy nie zrobić przykrości. Jak ona będzie starsza i zacznie czytać magazyny czy newsy... Po co ma dziecko takie rzeczy czytać, że rodzice się nienawidzą, że ludzie się nie lubią czy zdrada, czy nie zdrada. To mnie bardzo boli - stwierdziła. Celebrytka zaznaczyła również, że wraz z byłym dogadali się dla córki. - Mi jest ciężko o tym rozmawiać, bo jak jest dziecko i była kiedyś miłość, to powinni się ludzie rozstawać z tą miłością do siebie i być przyjaciółmi. To jest przykre, jak nie mogą. Ale mogę tylko mówić z mojego experience [z ang. doświadczenie - przyp. red.] z moimi byłymi. Nie wiem, przykre to jest - podsumowała modelka.

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" komentuje rozstanie Kaczorowskiej i Peli

Agnieszka Kotońska znana z "Gogglebox. Przed telewizorem" postanowiła również dorzucić swoje trzy grosze do sprawy rozstania Kaczorowskiej i Peli. Celebrytka poznała tancerkę na planie "Królowych przetrwania". Podczas komentowania odcinka Kuby Wojewódzkiego, w którym pojawiła się Kaczorowska, Kotońska postanowiła wyjawić prawdę. - Ale jeszcze w dżungli mówiła, że go kocha! - wypaliła.