Bogusław Linda to jedna z najpopularniejszych postaci w polskim show-biznesie. Aktor od lat związany jest z utalentowaną, fotografką Lidią Popiel. Para jest już razem ponad 30 lat, co jest rzadkością w branży, w której nieustannie pojawiają się doniesienia o kolejnych rozstaniach. Para ma córkę, Aleksandrę, która przyszła na świat w 1992 roku i w tym roku skończyła 32 lata. Jak wygląda i czym zajmuje się Aleksandra Linda? Córka Bogusława Lindy poszła w ślady ojca i również zdecydowała się na karierę w aktorstwie.

Aleksandra Linda zagrała u boku swojego ojca w kontynuacji kultowych "Psów"

Córka Lidii Popiel i Bogusława Lindy już w liceum wiedziała, że w przyszłości chce pracować w filmie, więc wybrała profil aktorski. Podobnie jak jej mama, po której odziedziczyła warunki fizyczne, pracowała także jako modelka. W 2020 roku Aleksandra Linda miała nawet okazję pojawić się na ekranie u boku swojego ojca, Bogusława Lindy. Córka aktora zagrała z nim w filmie "Psy 3. W imię zasad", który jest kontynuacją kultowego filmu kryminalnego z lat 90. w reżyserii i według scenariusza Władysława Pasikowskiego.

Skontaktowałam się z panem reżyserem Władysławem Pasikowskim i otrzymałam zaproszenie na przesłuchania. Trzymałam w tajemnicy przed tatą, że dostałam angaż. Zupełnie niepotrzebnie, choć tata przyznał, że się o mnie boi, bo to niełatwa praca

- wyznała w jednym z wywiadów. Aleksandra Linda próbowała także swoich sił w teatrze. Mogliśmy oglądać ją w spektaklu "Lumbago" w reżyserii Olafa Lubaszenki, który wystawiano w Teatrze Capitol.

Aleksandra Linda nie często bywa na branżowych imprezach. "Chce tego uniknąć"

Aleksandra Linda miała okazję pojawić się na kilku premierach filmowych, ale nie jest stałą bywalczynią branżowych imprez i trzyma się raczej z dala od blasku fleszy. Jest wychowana w artystycznej rodzinie i od małego miała do czynienia z tym środowiskiem, więc po swoim filmowym debiucie nie zachłysnęła się blichtrem show-biznesu. "Trochę rzeczywiście zwolniła. Nie oszukujmy się - jest trochę nudy w tym, prawda? Bo co to znaczy pójście na jakąś premierę? Wtedy można spotykać znajomych i tak dalej, co jest niezwykle ważne i fajne. Można się przywitać z twórcami, pogratulować - to też jest fantastyczne (...) Też jest to ważne, ale myślę, że jeśli ileś razy to się powtarza, to może być to też taka rutyna, może wkraść się nuda. Myślę, że Aleksandra chce tego po prostu uniknąć" - stwierdziła mama aktorki w rozmowie z portalem Pomponik.pl. W rozmowie ze "Zwierciadłem" Lidia Popiel podkreśliła, że zawsze stara się być wsparciem dla swojej córki, niezależnie od jej życiowych decyzji. "To, co chciałam jako matka osiągnąć i co może częściowo mi się udało, to obecność, uczestnictwo, opieka, towarzyszenie, a nie wychowanie, które kojarzy mi się z tresurą. [...] Jeśli miałabym jakoś określić moją postawę jako matki, powiedziałabym, że jestem matką bardziej wspierającą niż wszystkowiedzącą" - wyznała fotografka.