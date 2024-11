Za nami kolejna edycja "Top Model" i już wiemy, że do grona zwycięzców dołączyła Klaudia. Finał odbył się z wielką pompą i nie zabrakło na nim jurorów, w tym Dawida Wolińskiego. My skorzystaliśmy z tej okazji i porozmawialiśmy z projektantem o stylu pierwszych dam. Skupiliśmy się na Melanii Trump i Agacie Dudzie. Woliński nie ukrywa zachwytów nad pierwszą damą USA, a także przekazał kilka wskazówek dla żony Andrzeja Dudy.

Dawid Woliński ocenił styl Melanii Trump

Melania Trump zazwyczaj prezentuje się nienagannie, choć czasami zdarzają się jej modowe wpadki (jak wtedy, kiedy podczas spotkania z dziećmi imigrantów pojawiła się w kurtce z dziwnym napisem czy gdy sadziła drzewa w szpilkach od Louboutina). Dawid Woliński uważa jednak, że to, jego zdaniem, "modelowa First Lady". - Bardzo podoba mi się jej styl. Jest to osoba na pewno reprezentacyjna - podkreślił projektant.

Jest to osoba, która we wszystkim wygląda świetnie. Jej modowe performance są niezapomniane, ubiera się u najlepszych projektantów, nie przesadza z modą.

- Moda na niej wygląda zawsze prestiżowo, ekskluzywnie, elegancko - wymienił juror z "Top Model". Czy więc Agata Duda mogłaby podejrzeć, co przemycić do swojej szafy? Dawid Woliński jest zdania, że niekoniecznie powinna się inspirować stylem Melanii Trump. Dlaczego? - Melania jest byłą modelką, myślę, że pani Agacie Dudzie będzie zdecydowanie trudniej zainspirować się jej stylem - zauważył projektant, po czym dodał:

Ale może to jest dobra inspiracja, bo Melania unika wzorzystych tkanin, ona idzie raczej w monobloki (...). To jest dobry look, bo to jest zawsze eleganckie.

- To jest trudno wymagać od osoby prywatnej, że tak powiem, zdolności, jakie ma modelka, która pracowała ze wszystkimi projektantami, zna ich. Uważam, że bądźmy uczciwi i nie oczekujmy nie wiadomo czego - dodał Dawid Woliński. Co jednak Dawid Woliński polecił jeszcze Agacie Dudzie? Tego dowiecie się z naszego materiału wideo.

Agata Duda - styliści oceniają jej stylizacje

Agata Duda unika eksperymentowania ze stylizacjami. Zazwyczaj pojawia się w garsonkach i spódnicach za kolano, a także często wybiera garnitury. Niedawno pojawiła się właśnie w takim zestawie, który jednak nie spodobał się ekspertowi modowemu. Bartosz Satora w rozmowie z Plotkiem ocenił, że stylizacja pierwszej damy była nudna i zachowawcza. Zdaniem stylisty Michała Musiała pierwsza dama nie wypadła dobrze także w garsonce w różowym odcieniu. - Prezydentowa zdecydowała się tym razem na jasnoróżową garsonkę. Kolor sam w sobie nie jest złym pomysłem, ale w połączeniu z czarnymi elementami nie prezentuje się dobrze. Tego typu połączenia kolorystyczne są już zupełnie niemodne. Stylizacja miała potencjał, aczkolwiek ostatecznie nie wypadła dobrze - powiedział w rozmowie z Plotkiem. Zdjęcia Agaty Dudy znajdziecie w naszej galerii na górze strony.