Warszawskie kino KinoGram hucznie obchodziło swoje trzecie urodziny. Celebrowanie było połączone z polską premierą musicalu "Wicked", który jest jednym z faworytów w zbliżającym się wielkimi krokami oscarowym sezonie. W głównych rolach wystąpiły Ariana Grande i Cynthia Erivo. Na wydarzeniu w KinoGramie pojawił się tłum rodzimych gwiazd, a wśród nich m.in. Anna Czartoryska-Niemczycka, Weronika Rosati, Natalia Kukulska, Marta Burdynowicz, Rafał Szatan, czy też Sylwia Gliwa. Postanowiliśmy przyjrzeć się wybranym stylizacjom.

Premiera "Wicked". Stylista zachwycony Rosati w czekoladowym trenczu

Michał Musiał to stylista włosów i modowy redaktor, który od dłuższego czasu udziela Plotkowi swoich fachowych opinii. Poprosiliśmy go ocenę stylizacji z premiery "Wicked". Ekspert wziął pod lupę outfit Weroniki Rosati. - Widać, że zna najnowsze trendy. Pokazała się w czekoladowym trenczu, który zestawiła z czarnym spodem. Kreację uzupełniły ciężkie, sznurowane botki i torebka na łańcuszku. Charakteru całości dodały hollywoodzkie fale, które doskonale uzupełniły stylizację i wpisały się w klimat wydarzenia. Trudno tu do czegokolwiek się przyczepić.

Ekspert nie był zachwycony Czartoryską-Niemczycką. Zawiodły proporcje

Anna Czartoryska-Niemczycka tym razem nie zachwyciła naszego eksperta. Michal Musiał stwierdził, że jej stylizacja miała złe proporcje. - Anna Czartoryska-Niemczycka postawiła na czarny total look. Zdecydowała się na dopasowaną sukienkę i luźną marynarkę. Całość uzupełniła botkami za kostkę i rajstopami w tym samym kolorze. Stylizacja miała potencjał, lecz poległy proporcje. Sukienka jest za długa względem marynarki i optycznie skraca sylwetkę. To samo tyczy się butów. Lepszą opcją byłby wybór krótszego dołu i klasycznych szpilek w szpic. Całość prezentowała by się znacznie korzystniej - stwierdził Michał Musiał w rozmowie z Plotkiem.

Kukulska zachwyciła stylizacją, ale fryzurą już nie

Michał Musiał nie miał zastrzeżeń do stylizacji Natalii Kukulskiej. Nie spodobała mu się natomiast fryzura piosenkarki. - Natalia Kukulska postawiła na limonkę i szarość. Zwracający uwagę komplet w połączeniu ze stonowanym płaszczem prezentuje się naprawdę dobrze. Stylizacja ma minimalistyczny charakter i tutaj wszystko gra. Trudno jednak powiedzieć to samo o fryzurze. Loki piosenkarki przypominają "mokrą Włoszkę" z lat 80. Niestety nie wygląda to dobrze - dodał ekspert.