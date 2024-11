Już 20 listopada wielki finał programu "Top Model". Jedną z osób związanych od lat z formatem jest reżyserka pokazów mody Katarzyna Sokołowska. To właśnie udział we flagowym programie TVN przyniósł jej największą popularność. Sokołowska od niedawna jest mamą. Pojawiła się z synem na okładce jednego z popularnych magazynów. W show-biznesie funkcjonuje także aktorka, która nosi to samo nazwisko, co jurorka "Top Model". Anita Sokołowska jest gwiazdą serialu "Przyjaciółki". Jeszcze niedawno podbijała parkiet "Tańca z gwiazdami" i wygrała 14. edycję show. Fani często zastanawiają się, czy gwiazdy są ze sobą spokrewnione. Znamy odpowiedź na to pytanie.

Anita Sokołowska i Katarzyna Sokołowska są siostrami? Zagadka została rozwikłana

Fani Anity Sokołowskiej i Katarzyny Sokołowskiej od dawna zastanawiali się, czy są ze sobą spokrewnione. Według nich nie tylko noszą to samo nazwisko, ale są do siebie podobne fizycznie. Obie są szatynkami i mają niebieski oczy. W sieci nieustannie pojawiają się pytania, czy są rodziną. Dodatkowo te spekulacje podsyca pochodzenie obu celebrytek. Anita Sokołowska wychowała się w Lublinie. A Katarzyna Sokołowska urodziła się w Lubartowie. Lubartów to miasto w województwie lubelskim, które położone jest 26 km na północ od Lublina. Czy gwiazdy coś łączy? Jak się okazuje, zbieżność nazwisk to jedynie przypadek. Aktorka znana z "Przyjaciółek" i jurorka "Top Model" nie są ze sobą spokrewnione i łączy je jedynie fakt, że obie są powszechnie znane i działają w show-biznesie.

Anita Sokołowska rozwiała wątpliwości dotyczące jej związku. W końcu to potwierdziła

Od jakiegoś czasu w mediach spekulowano, że Anita Sokołowska rozstała się ze swoim partnerem, Bartoszem Frąckowiakiem. Aktorka postanowiła przerwać milczenie i odniosła się do tych doniesień. Jak się okazało, faktycznie para już od dłuższego czasu nie jest razem. - To prawda, ponad dwa lata temu rozstałam się z moim partnerem. Pozostajemy w życzliwej relacji. Z uwagi na dobro naszego syna, proszę o uszanowanie prywatności - wyznała aktorka w rozmowie z portalem Party.pl. Więcej przeczytasz tutaj: Anita Sokołowska potwierdza plotki. Jej związek to już przeszłość. Wspomina o szacunku