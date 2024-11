Maciej Pela nie ma zamiaru zaszywać się w domu po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską, o którym w mediach jest głośno od października. Najpierw wystąpił w śniadaniówce "Dzień dobry TVN", gdzie opowiedział o kulisach rozpadu małżeństwa, a później nadawał spod siedziby stacji. "To niesamowite dokąd życie prowadzi, kiedy człowiek się nie poddaje (...) Nowe taneczne rzeczy na horyzoncie. Małymi kroczkami" - pisał tancerz w mediach społecznościowych. Co Maciej Pela miał na myśli swoim tajemniczym postem? W sieci pojawiły się nowe informacje o jego projekcie.

Maciej Pela wystąpi w "You Can Dance"? Już wszystko jasne

Wiele osób sugerowało, że być może wizyta Macieja Peli w gmachu TVN była związana z powracającym do stacji formatem "You Can Dance". Portal Party.pl zdementował te plotki i dowiedział się od informatora, jakie plany zawodowe ma były ukochany Kaczorowskiej. Ponoć na tancerza czekają nowe wyzwania. "Maciej Pela uzgadniał szczegóły wywiadu, w którym będzie opowiadał o swoim dużym projekcie z seniorami. Tancerz pokłada w tym przedsięwzięciu wielkie nadzieje. I to do tego stopnia, żeby aktywizować tę grupę społeczną nie tylko tanecznie, ale też na wielu innych płaszczyznach. I o tym będzie wspominał" - przekazał informator portalowi Party.pl.

Maciej Pela o powodzie swojej wizyty w gmachu TVN. "Idę do przodu"

Maciej Pela także postanowił opowiedzieć o powodzie wizyty w gmachu stacji TVN. Nie wyklucza, że pojawi się na planie tanecznego formatu. - Bycie jurorem w "You Can Dance" byłoby spełnieniem marzeń. W siedzibie TVN byłem w innej sprawie, ale mam plan, aby zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby móc pracować przy programie. Generalnie idę do przodu i staram się mimo wszystko żyć pełnią życia, bo mam dla kogo - wyznał tancerz w rozmowie z portalem Kozaczek. Chcielibyście zobaczyć Macieja Pelę w roli jurora w "You Can Dance"? Dajcie znać w sondzie na dole strony. ZOBACZ TEŻ: Kaczorowska prowokuje najnowszym zdjęciem. "Podwójny dylemat czy byłam grzeczna". W komentarzach burza