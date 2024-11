Paweł Małaszyński stanął na ślubnym kobiercu z Joanna Chitruszko w 2002 roku. Od tamtej pory zakochani nie odstępują siebie na krok, co tylko potwierdza wyjście na premierę filmu. Jesteście ciekawi, jak obecnie wygląda aktor z żoną?

Paweł Małaszyński pozuje z małżonką. Dogadali się ws. stylizacji

Aktor "Katynia", "Magdy M.", "Czasu honotu" i "Listów do M." przybył z żoną do warszawskiego kina w czarnych strojach - aktor miał na sobie nowoczesną marynarkę z suwakiem i pasujące spodnie, a jego ukochana czarną sukienkę mini z prześwitującego materiału. Duet radośnie pozował przed fotoreporterami. Co ciekawe, miłość tej dwójki narodziła się dopiero po kilku latach znajomości. W dawnych wywiadach Małaszyński wspominał, że zdobywał przyszłą żonę przez długi czas. Para doczekała się dwójki dzieci - Jeremiasza oraz Lei. Wspólne zdjęcie małżonków znajdziecie w galerii na górze strony.

Paweł Małaszyński może liczyć na wsparcie żony na każdym kroku. Tak ją opisywał

Gwiazdor poślubił utalentowaną tancerkę i fotografkę, którą bardzo podziwia. "Moja Lwica. Kobieta. Napędza mnie do działania tu i teraz. Mobilizuje mnie, kiedy dopada mnie słabość i zwątpienie. To ona ma tę siłę, by mnie podnieść i to dzięki niej potrafię odbić się od najgłębszego dna. Siłą lwa jest jego lwica, która w zetknięciu z trudnymi okolicznościami zawsze przedkłada dobro osób, które kocha, nad własne" - pisał w mediach. Chitruszko z wykształcenia jest pedagogiem, jednak postanowiła nie zajmować się karierą nauczycielki. Zwyciężyła branża artystyczna, podobnie jak u Małaszyńskiego, który miał zostać prawnikiem. Fani duetu pytają się często aktora o receptę na udany związek. Sam zainteresowany opowiedział o tym na Instagramie. „Nigdy nie było, nie ma i chyba nie będzie takiej recepty. Rada? Czy to możliwe, by jedna chwila była tak idealna, a następna potrafiła zniszczyć ci życie? Tak. Połączenie silnych osobowości generuje konflikty. Trzeba wciąż na nowo uczyć się odpowiednio dopełniać i uzupełniać, by nie zwariować" - oznajmił.