O rozstaniu Marianny i Łukasza Schreiberów było głośno w mediach już kilka miesięcy temu. Chociaż formalnie para nadal jest w związku małżeńskim, zdaje się, że rozwód to jedynie formalność. Do sieci właśnie trafiła nowa piosenka, w której celebrytka opisuje trudy rozstania i uderza w byłego partnera.

Marianna Schreiber żegna się symbolicznie z małżeństwem. "Chcę iść naprzód"

Mariana Schreiber miała okazję wielokrotnie omawiać w mediach temat upadku swojego małżeństwa, ale wygląda na to, że chce definitywnie zamknąć ten rozdział swojego życia. Postanowiła zrobić to z przytupem. Celebrytka 19 listopada opublikowała w sieci singiel "Nic na zawsze", który jest jej symbolicznym pożegnaniem się ze związkiem i byłym partnerem. "'Nic na zawsze' opowiada o tym, jak 11 lat miłości może się skończyć w jeden dzień. Jednocześnie dzisiaj tym utworem chcę definitywnie odciąć się od tej przeszłości i iść naprzód. Zacząć żyć na nowo" - zakomunikowała na platformie X Marianna Schreiber.

Marianna Schreiber zamyka pewien rozdział. "Pragnę i potrzebuję być kochana"

W dalszej części publikacji zapowiadającej klip, która pojawiła się na platformie X, Marianna Schreiber poinformowała, że zdaje sobie sprawę z tego, że są osoby, które są bardziej uzdolnione muzycznie, ale nikt nie byłby w stanie odczuć tej treści tak jak ona sama, więc właśnie dlatego zdecydowała się na nagranie utworu. "Chciałam w prosty sposób zaznaczyć: to już koniec. To już nie wróci... tego już nie ma. Chcę kochać, ale pragnę i potrzebuje być też kochana. I mam nadzieję, że właśnie to przyniesie mi przyszłość. Zapraszam do odsłuchania mojej piosenki" - zachęciła celebrytka. Czego możemy dowiedzieć się z tekstu utworu Schreiber? "Chciałam się już od tego odciąć, ale niestety. O jego nowej dowiedziałam się z gazety", "Miałeś być ze mną, okazywać wsparcie, muszę być silna, sama o siebie walczę" - śpiewa m.in. celebrytka. Utworu w całości można posłuchać poniżej.