Janusz Palikot ostatnio ma spore kłopoty. Były polityk 3 października został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Postawiono mu osiem zarzutów dotyczących oszustwa i przywłaszczenia mienia. Palikot trafił do aresztu, ale nie przyznawał się do winy. Co jest mu zarzucane? Zgodnie z ustaleniami Prokuratury Krajowej miał w latach 2019-2023 oszukać około pięciu tysięcy osób na łączną kwotę blisko 70 mln złotych. Wcześniej w mediach było o nim głośno w kontekście promowania alkoholu w sieci, za co skazano go nieprawomocnym wyrokiem. Zła sytuacja finansowa zmusiła byłego polityka do sprzedaży części swoich nieruchomości. Można kupić np. kościół.

Palikot wyprzedaje nieruchomości? W sieci widnieje ogłoszenie jednej z posiadłości. To stary kościół

Janusz Palikot stracił już część swoich licznych nieruchomości, w tym m.in. lubelski lokal zwany Domem Złotnika, a także, jak informował portal Business Insider, dom w Warszawie i willę w Mięćmierzu pod Kazimierzem Dolnym. Na tym koniec, bo były polityk stracił także XV-wieczną kamienicę na Starym Mieście w Lublinie. W sieci nadal można znaleźć ogłoszenie dotyczące kamiennego kościoła w Okrzeszynie. Palikot miał kupić tę posiadłość leżącą pod czeską granicą w 2021 roku. Ogłoszenie sprzedaży dostępne jest na jednym z popularnych portali zajmujących się pośredniczeniem w handlu nieruchomościami.

Kaplica cmentarna, dawniej kościół filialny p.w. Św. Michała, wzniesiony w XVI wieku, przebudowany w XVII w., jest zabytkiem barokowej architektury sakralnej na Śląsku

- napisano w ogłoszeniu. Budynek wystawiono na sprzedaż za 650 tysięcy złotych.

Janusz Palikot nie jest już właścicielem kamienicy w Lublinie. To tu ładował baterie

Janusz Palikot stracił już m.in. zabytkową kamienicę w Lublinie. Informacja na ten temat pojawiła się na łamach portalu jawnylublin.pl. Poinformowano, że w księdze wieczystej pojawił się wpis nowego właściciela, a na rzecz nieruchomości została ustanowiona hipoteka o wartości 39 milinów 500 tys. złotych. Przed laty Palikot wspominał w wywiadach, że był to jego dom i jego miejsce na ziemi, gdzie odpoczywał i ładował baterie przed kolejnymi wyzwaniami.