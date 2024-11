Agata Duda pojawiła w jednym ze szpitali w Białej Podlaskiej. Wszystko z powodu obchodów Dnia Wcześniaka. Pierwsza dama miała na sobie szary garnitur, który uzupełniła fioletową broszą w kształcie kokardki, który jest symbolem tego wyjątkowego dnia. "Najmniejsi z najmłodszych. Dziś jest ich święto! W Światowym Dniu Wcześniaka obchodzonym 17 listopada nasze rozmowy poświęcamy przedwcześnie urodzonym dzieciom, ich rodzicom i specjalistom, którzy na co dzień toczą walkę o ich zdrowie i przyszłość. W tym szczególnym dniu życzę wszystkim maluszkom i ich rodzicom zdrowia, a wszystkim tym, którzy nad wcześniakami sprawują pieczę - wytrwałości" - czytamy we wpisie Agaty Dudy na Instagramie. O ile cel jest szczytny, o tyle modowy wybór pozostawia wiele do życzenia. O zdanie w tej kwestii poprosiliśmy eksperta.

Stylista przyjrzał się garniturowi Agaty Dudy. Ma sporo uwag

Bartosz Satora to stylista włosów, modowy i makijażowy ekspert, który ma na koncie pracę z wieloma gwiazdami przy rozmaitych produkcjach. Poprosiliśmy Satorę o ocenę stylizacji Agaty Dudy. Okazuje się, że ekspert nie był zachwycony. - Agacie Dudzie pewnie należy się szacunek z powodu tego, że jest pierwszą damą, ale nie zmienia to faktu, że jej stylizacja jest bardzo zachowawcza i nudna. Bardzo bezpieczna. Trzeba pamiętać, że damskie garnitury też potrafią być pięknie skrojone i uważam, że pierwsza dama powinna dysponować taką garderobą, żeby móc odpowiednio zaprezentować się na międzynarodowej arenie politycznej - stwierdził Bartosz Satora w rozmowie z Plotkiem.

Ekspert ma radę dla Agaty Dudy. "Garnitur powinien być mocniej wytaliowany"

Stylista podkreślił, że mimo że w jego opinii modowy wybór Agaty Dudy jest wyjątkowo nudny, to nie ma zastrzeżeń co do proporcji garnituru, w którym pojawiła się prezydentowa. - Wiemy, że Agata Duda ubiera się u projektantów, więc myślę, że osoba, która zaprojektowała ten garnitur, i ta, która szyła, nie popisała się - dodał Bartosz Satora. - Natomiast z czysto matematycznego punktu widzenia jest to w miarę poprawne. Długość marynarki jest odpowiednia. Także długość nogawek w odniesieniu do butów jest w sam raz. Nogawka przykrywa obcas i wygląda to na tyle korzystnie, na ile może. Natomiast uważam, że sam garnitur powinien być mocniej wytaliowany, a ramiona bardziej dopasowane - podkreślił znawca w rozmowie z Plotkiem.