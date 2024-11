Od jakiegoś czasu głośno jest o rozstaniu Dody i Dariusza Pachuta. Podróżnik w oświadczeniu stwierdził, że podjął decyzję o zakończeniu relacji po tym, co zobaczył w Turcji, gdzie niespodziewanie zjawił się u Rabczewskiej. "Miesiąc temu, po zakończeniu projektu w Norwegii, nad którym pracowałem z pełnym zaangażowaniem, postanowiłem wcześniej, niż pierwotnie ustalaliśmy, przyjechać do Turcji. Zjawiłem się tam dwa dni przed umówionym terminem. Niestety, to, co zastałem na miejscu, skłoniło mnie do trudnych refleksji i podjęcia decyzji o zakończeniu naszego związku" - pisał. Teraz głos zabrał Mariusz "Dżaga" Ząbkowski, który był z Dodą w Turcji.

Przyjaciel Dody docenił jej dojrzałość. "Jest o krok dalej"

Przyjaciel Dody pojawił się na finale "Tańca z gwiazdami" i udzielił wywiadu dla portalu Show News. Podczas rozmowy nie mogło zabraknąć tematu rozstania wokalistki. Ząbkowski wyjawił, że spotkał się z nieprzyjemnymi sytuacjami. - Mimo że zostałem zwyzywany od p*****w za to, że stanąłem w obronie mojej przyjaciółki, to jednak nie chcę się wypowiadać na jego temat w jakiś sposób negatywny - powiedział Mariusz "Dżaga" Ząbkowski. Dodał także, że jest dumny z dojrzałego zachowania Dody. - Ona jest o krok dalej i żyje swoim życiem. To wydarzyło się trzy miesiące temu i w ogóle o tym nie rozmawiamy. Ta osoba nie istnieje w naszych rozmowach, spotkaniach - powiedział dla portalu Show News.

Przyjaciel Dody ma rady dla Dariusza Pachuta. "Niech go przygarnie jakaś celebrytka"

W dalszej części rozmowy przyjaciel Dody podzielił się radami dla Dariusza Pachuta. Ma nadzieję, że zajmie się on swoim życiem. - Chciałbym też, żeby on dał jej spokój w takiej przestrzeni publicznej i prywatnej, i niech zajmie się sobą. Może niech go przygarnie jakaś celebrytka, zabierze na wakacje, będzie mieć fajnie. Niech się skupi na tym, żeby pójść w swoją stronę, tak jak zrobiła to Doda, bo myślę, że ta lista stalkerów dla niej jest zamknięta, więc nie wiem, czy potrzebuje kolejnego - powiedział. Zaznaczył, że Pachut to już przeszłość w życiu Dody. - Zdecydowanie Darka pożegnaliśmy i dlatego chciałbym, żeby żył swoim życiem. Przecież ma swoje pasje, różne cele, więc niech to zrobi, tak jak Doda - powiedział w wywiadzie.