Wierni fani "M jak miłość" z pewnością pamiętają małego syna Andrzeja Budzyńskiego (Krystian Wieczorek). Niewiele osób natomiast wie, że serialowy Piotr w rzeczywistości był synem Dominiki Ostałowskiej, która od lat wciela się w Martę Wojciechowską. Hubert Zduniak jr. myślał o aktorstwie, ale ostatecznie zdecydował się działać w zupełnie innej branży.

To dla niej porzucił aktorstwo. Syn Ostałowskiej podchodzi do tego bardzo poważnie

"M jak miłość" nie było jedyną produkcją, w której pojawił się Zduniak. Chłopak zagrał także epizody w "Na Wspólnej" i "Pierwszej miłości". Wszystko wskazywało na to, że pójdzie śladami swojej matki i ojca, który również jest aktorem. - Jestem zadowolona, że ma pomysł na swoją przyszłość. Fascynuje się światem filmu, ma z kim dyskutować o kinie - mówiła Ostałowska swego czasu Plejadzie. Wszystko zmieniło się w 2018 roku. To wtedy Hubert zadecydował, że robi sobie przerwę od aktorstwa i skupia się na muzyce. W 2021 roku ogłosił, że skończył pracę nad swoją płytą. Autorskie utwory 22-latka można posłuchać w serwisach streamingowych. Jego aktualne zdjęcia znajdziecie na końcu artykułu.

Dominika Ostałowska nie chciała, by jej syn został aktorem

Gwiazda "M jak miłość" stara się wspierać swojego syna w każdej decyzji. W wywiadzie z "Życie na Gorąco" przyznała jednak, że gdy dowiedziała się o jego planach związanych z aktorstwem, początkowo się przeraziła. - Mogłabym mu sporo nieciekawych rzeczy opowiadać o aktorstwie, żeby go zrazić, ale myślę, że to nie ma sensu. Nie mogę próbować zabić pasji u własnego dziecka. Nie mogę mu zabronić rozwoju w dziedzinie, którą sama uprawiam. Dlatego pozwalam Hubertowi rozwijać się we wszystkim, czego pragnie. Nie mam zamiaru podcinać mu skrzydeł - tłumaczyła wówczas. W tym samym wywiadzie zdradziła również, że jej syn nie miał żadnej taryfy ulgowej jeśli chodzi o "M jak miłość". Wziął udział w castingu i pokonał konkurencję.