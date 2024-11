Aktorskie klany to wcale nie jest rzadkość w polskim show-biznesie. Nic przecież dziwnego w tym, że dzieci idą czasami w ślady rodziców. Tak jest w przypadku Zofii Domalik. Aktorka, którą kojarzymy z takich produkcji jak: "Szadź", "Miasto 44", "Wszystko dla mojej matki", a ostatnio także "Sługa narodu", ma bardzo znaną mamę. Niektórzy mogą być zaskoczeni tą informacją.

Mama Zofii Domalik to znana aktorka

Nie wszyscy wiedzą, że Zofia Domalik jest córką Ewy Telegi. To aktorka teatralna i filmowa, która ma w swoim dorobku także kilkadziesiąt ról telewizyjnych. Szersza publiczność kojarzy ją między innymi z takich hitów, jak: "Lejdis", "Córy szczęścia" oraz "Czas honoru". Zofia jest córką Telegi z małżeństwa z Andrzejem Domalikiem. To scenarzysta, reżyser filmowy i teatralny, a także prorektor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Zdjęcie Zofii Domalik z mamą znajdziesz w galerii na górze strony.

Zofia Domalik uważała, że nie nadaje się na aktorkę. Wszystko przez kompleksy

Co ciekawe, Zofia Domalik w przeszłości wcale nie marzyła o tym, żeby zostać aktorką. Co więcej, zawód, który uprawia jej mama, był dla niej nawet odpychający. Sama uważała, że nie nadaje się na aktorkę, ponieważ była krytyczna wobec swojego wyglądu. - Kiedy byłam nastolatką, żyłam w przekonaniu, że trzeba być chudą, żeby być ładną. Wykańczała mnie ta pogoń za ideałem. Do dziś w osobach, które mają kompleksy i blokady, widzę siebie - powiedziała Zofia Domalik w rozmowie z "Twoim Stylem". Początki w zawodzie nie były też łatwe. Domalik wspomina do dziś jeden z momentów z planu "Plebanii". Miała wówczas zagrać osobę po mocno zakrapianej imprezie, ale nie miała żadnych doświadczeń w tym względzie, ponieważ sama nie spożywała nigdy wcześniej alkoholu. Reżyserka serialu powiedziała wówczas, że jeszcze nigdy nie widziała, żeby ktoś tak źle zagrał. - Zrobiła to przez megafon, żeby wszyscy mogli usłyszeć - wspominała Domalik w rozmowie z "Twoim Stylem". Aktorce zdarzało się też słyszeć głosy, że karierę robi dzięki temu, że ma znanych w branży rodziców. Postanowiła jednak robić swoje i pracować na własny rachunek.