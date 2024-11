R jak rozwód! Aktor "M jak miłość" miał zaskoczyć żonę po 13 latach

Maurycy Popiel to aktor, którego widzowie mogą kojarzyć głównie z serialu "M jak miłość", ale zagrał także w takich produkcjach jak: "Miasto 44", "FIlip" oraz "Mała matura 1947". Od 13 lat Popiel był związany z aktorką Izabelą Warykiewicz. Para postanowiła się pobrać w 2021 roku. Teraz Warykiewicz podobno złożyła już pozew rozwodowy. Mąż miał ją niemiło zaskoczyć.

REKLAMA

Zobacz wideo Kurzajewski kontra Smaszcz. Na sali sądowej doszło do sceny

Aktor z "M jak miłość" zaskoczył żonę informacją o rozstaniu. "Dostała obuchem w głowę"

Sprawę opisał portal ShowNews, który zdobył komentarz informatora. Okazuje się, że 13 listopada aktorska para świętowałaby trzecią rocznicę ślubu. Jednak już w lipcu tego roku Warykiewicz podobno założyła sprawę rozwodową w sądzie z orzeczeniem o winie. - Oni byli przecież razem 13 lat, doskonale się uzupełniali, wiele razem przeszli, planowali mieć dziecko. Maurycy - wrażliwy, inteligentny, tak jak Iza kochał sport, jazdę na nartach, pysznie gotował. Oni mieli podobne poczucie humoru i tak samo patrzyli na świat - powiedział informator ShowNewsa. Osoba z otoczenia pary twierdzi też, że Popiel miał bardzo niemiło zaskoczyć żonę, która kompletnie nie spodziewała się rozstania. - Iza z dnia na dzień dostała obuchem w głowę. On po prostu powiedział, że to koniec i że się wyprowadza - powiedział.

Próbowaliśmy się skontaktować z Maurycym Popielem z prośbą o komentarz w sprawie medialnych doniesień. W momencie publikacji artykułu nie otrzymaliśmy jednak żadnej odpowiedzi.

Żona Popiela znalazła się w trudnej sytuacji po rozstaniu. "Nie miała akurat propozycji aktorskich"

Informator ShowNews wyjawił także, że małżonkowie zostali rzekomo skierowani na mediacje, ale na niewiele się to zdało. Co więcej, Izabela Warykiewicz miała też znaleźć się w trudnym położeniu finansowym. "Iza musiała sobie poradzić, chociaż nie miała akurat propozycji aktorskich. Ma za to cudowny głos, oprócz seriali, pracowała w dubbingu. Teraz będzie jej trochę łatwiej, bo jest jeszcze instruktorem jazdy na nartach i ma już zaplanowanych kilka wyjazdów w góry" - czytamy. Przyjaciele mieli martwić się o kondycję aktorki, która jednak ostatnio wróciła do aktywności w mediach społecznościowych.