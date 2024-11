Jerzy Kryszak dał się poznać jako aktor i satyryk, który występował w wielu produkcjach. W 1974 roku skończył studia na Wydziale Aktorskim krakowskiej PWST. Po zakończeniu edukacji grywał na deskach teatru oraz w różnego rodzaju formatach. Można go kojarzyć z takich hitów, jak "Podróże Pana Kleksa" czy "Wodzirej". Dużą częścią jego kariery były słynne "Alternatywy 4". W serialu występowało mnóstwo znanych gwiazd. Obok Kryszaka grała jego ówczesna żona, Anna Chitro. Związek aktorów zakończył się jednak rozwodem. Co było powodem?

Jerzy Kryszak i Anna Chitro byli małżeństwem. Nie do wiary, co stanęło na drodze do ich szczęścia

Jerzy Kryszak i Anna Chitro poznali się na studiach aktorskich. Aktor był już na ostatnim roku szkoły teatralnej, a jego partnerka dopiero się do niej dostała. Z czasem między nimi zaiskrzyło. Ich miłość przetrwała nawet odległość. W 1983 roku Kryszak i Chitro zostali obsadzeni w "Alternatywach 4" jako małżeństwo. Wydawać się mogło, że to idealne dla nich role. Nic bardziej mylnego. Okazało się, że na planie zupenie nie potrafili się dogadać. "Jurka wręcz roznosiło. On ma ogromny temperament. Byłam bardzo na niego zła. Ciągle stawał przede mną i mnie zasłaniał. (...) Wtedy tego nie wiedziałam, ale w serialu to jednak on był ważniejszą postacią" - wspominała Chitro w "Pytaniu na śniadanie". Po czasie wyszło na jaw, że właśnie to było powodem rozwodu. Okazało się, że aktorzy nie dogadywali się zbyt dobrze.

Jerzy Kryszak i Anna Chitro chronili swoją prywatność. Starali się nie mówić mediom szczegółów swojej relacji

Anna Chitro i Jerzy Kryszak rzadko kiedy wypowiadali się na temat swojego związku. Para unikała wywiadów na temat relacji. "Prywatność jest moja i całkiem prywatna. Reszta składa się z wątpliwości, rozterek, ciągłego sprawdzania siebie" - podkreślał aktor jakiś czas temu w mediach społecznościowych, idealnie opisuje jego podejście do podziału życia prywatnego i zawodowego. W "Pytaniu na śniadanie" Chitro wspominała pracę z byłym mężem. Nie pokusiła się jednak na zdradzenie szczegółów. "Mogę tylko powiedzieć, że... ciężko nam się razem pracowało" - wyznała tylko tyle. Rozstanie Chitro i Kryszaka było szokiem dla wszystkich. Dawni zakochani postanowili jednak zakończyć relację w przyjaźni. ZOBACZ TEŻ: Przez lata była ofiarą przemocy domowej. "Szarpanina, plucie w twarz, bicie". Eks prześladował ją nawet po rozwodzie