Gosia Baczyńska to projektantka, której specjalnie nie trzeba przedstawiać. Jej dorobek w modowej branży jest niepodważalny, a kolejne pokazy budzą ogromne zainteresowanie gwiazd z rodzimego podwórka. Tym razem Baczyńska zaprosiła gości na pokaz Haute Couture 2025. Poprosiliśmy stylistę o ocenę modowych wyborów zaproszonych gwiazd.

Niezgoda nie zachwyciła stylisty. "Całość wygląda zbyt masywnie"

Michał Musiał to stylista fryzur i modowy znawca, który często udziela swoich opinii na Plotku. Na evencie Gosi Baczyńskiej pojawiła się Katarzyna Niezgoda, której towarzyszył mąż. Musiał nie był zachwycony jej stylizacją. - Niezgoda postawiła na czarny garnitur. Dwurzędową marynarkę zestawiła z prostymi spodniami. O ile góra wypadła całkiem w porządku, to dół stylizacji powinien być nieco szerszy. Całość wygląda zbyt masywnie w zestawieniu ze zdobionymi botkami. Lepszą opcją byłby wybór szerszych, sięgających ziemi spodni i butów w szpic na wysokiej szpilce. Co do dodatków, makijażu i fryzury nie mam zastrzeżeń. Tutaj wszystko się zgadzało - dodał Michał Musiał.

Jessica Mercedes na pokazie Baczyńskiej. "Czuć modowy przelot"

Znacznie bardziej styliście spodobał się modowy wybór Jessici Mercedes. Michał Musiał zwrócił uwagę na oryginalną formę jej kreacji. - Jessica Mercedes pokazała się w białej sukience. Uwagę zwracała nie tylko tkanina, ale także forma kreacji. Z pewnością była ona wyjątkowo oryginalna. Modowa influencerka romantyczną kreację zestawiła z masywnymi, ciężkimi kozakami na wysokiej platformie. Okazało się to świetnym rozwiązaniem. Stylizacja wygląda niekonwencjonalnie i czuć w niej modowy przelot - stwierdził Michał Musiał w rozmowie z Plotkiem.

Lewandowska i Kożuchowska w modnych burgundach

Michał Musiał przyjrzał się także stylizacji, którą miała na sobie Anna Lewandowska-Kitulek, znana z "Pytania na śniadanie". - Postawiła na bardzo modny, skórzany komplet w odcieniach burgundu. Uzupełniła go zwracającą uwagę biżuterią i niewielką torebką. Kropką nad i okazały się paznokcie w tej samej tonacji i naturalnie ułożona fryzura. Patrząc na dziennikarkę trudno do czegokolwiek się przyczepić. Wszystko tutaj gra. Widać znajomość najnowszych trendów - przyznał Michał Musiał. Okazało się, że burgund to kolor, który zagościł także w szafie Małgorzaty Kożuchowskiej. - Bardzo elegancką sukienkę ograła w casualowy sposób. Połączyła ją z oversize'ową, skórzaną kurtką, niewielką torebką na złotym łańcuszku i szerokimi bransoletkami. Całość dopełniła nonszalanckim upięciem włosów. Prezentowało się to naprawdę dobrze - powiedział Michał Musiał Plotkowi.