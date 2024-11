Joanna Racewicz, Anna Kalczyńska, Paulina Gałązka oraz Marieta Żukowska co pewien czas pokazują się na ściankach. Przeważnie są to eventy filmowe lub znanych marek odzieżowych. Takie wydarzenia zawsze są okazją do pokazania ciekawych stylizacji. Jak było tym razem?

Gałązka na czarno. Żukowska przypomina Marilyn Monroe

Zacznijmy od stroju gwiazdy "Dziewczyn z Dubaju", "Warszawianki", "Rafiego" i "Furiiozy". Paulina Gałązka postawiła na czarny total look, który na wieczornych wyjściach nigdy nie zawodzi. Czarną marynarkę połączyła z czarnymi, przylegającymi spodniami, botkami na obcasie i pasującą torebką. Ciekawym elementem jej stroju był także zmysłowy top z minimalistyczną koronką. Z kolei jej koleżanka z branży aktorskiej wyglądała jak Marilyn Monroe. Marieta Żukowska postawiła na kremową sukienkę przed kolana z charakterystycznymi rękawami, które oddają modę z okresu, w którym podziwialiśmy stylizacje wspomnianej amerykańskiej gwiazdy. Do tego rajstopy i czarne szpilki. Mimo dopracowanego ubioru i tak musimy poświęcić uwagę niebanalnej fryzurze Żukowskiej - jej platynowe loki z objętością były strzałem w dziesiątkę.

Joanna Racewicz podobnie do Gałązki. Kalczyńska wie, co nosi się jesienią

Zacznijmy od kolejnej czarnej stylizacji. Na taką zdecydowała się Joanna Racewicz, która przyszła na pokaz w czarnej marynarce oversize, sukience o kroju midi oraz wysokich kozakach. Wyszło klasycznie i kobieco. Co z kolei miała na sobie Anna Kalczyńska? Dziennikarka postawiła na bordową sukienkę, a jak wiadomo, ten kolor króluje jesienią również w polskim show-biznesie. Lubią go Małgorzata Rozenek-Majdan,Doda (założyła bordowy zestaw na finał "Tańca z Gwiazdami" i Agnieszka Kaczorowska. Wspomniana aktorka pokazała się już kilka razy w bordowych zestawach i za każdym razem zbiera pozytywne komentarze. Anna Kalczyńska postanowiła dopasować do bordowej sukienki brązową skórę oraz wysokie kozaki. Wyszło gustownie i na czasie, czyli idealnie jak na pokaz mody. Która kreacja wypadła najlepiej?