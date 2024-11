Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli ostatnio zrobiło sporo zamieszania w mediach. Kiedy krążyły pierwsze plotki na temat rychłego końca ich małżeństwa, nie chcieli tego komentować, ale ostatnio wszystko się zmieniło. Agnieszka Kaczorowska wybrała się do programu Kuby Wojewódzkiego i oficjalnie potwierdziła rozstanie z partnerem. Para rzekomo obiecała sobie, że nie będzie sprawy komentować w mediach, więc kiedy celebrytka złamała ten pakt, kilka dni później w mediach uaktywnił się także jej były partner. Maciej Pela wybrał się do "Dzień dobry TVN", gdzie otworzył się na temat rozpadu związku. Wygląda na to, że spacer do siedziby stacji to nie była jednorazowa przygoda. Pela w najnowszej publikacji mówi o nowych przedsięwzięciach zawodowych. Wszystko wskazuje na to, że nowa praca będzie związana ze stacją.

Maciej Pela dostał fuchę w TVN? Nowe taneczne rzeczy na horyzoncie

Maciej Pela w programie "Dzień dobry TVN" przyznał, że wcześniej rezygnował z propozycji zawodowych, bo opiekował się głównie córkami i to im poświęcał większość swojego czasu. Celebryta podkreślił, że zmuszony przez życiową sytuację wraca do szkoły tańca, gdzie będzie prowadził zajęcia. Wszystko wskazuje na to, że to niejedyna jego fucha. Pela właśnie udostępnił na InstaStories zdjęcia spod siedziby stacji TVN.

To niesamowite dokąd życie prowadzi, kiedy człowiek się nie poddaje (...) Nowe taneczne rzeczy na horyzoncie. Małymi kroczkami

- napisał tajemniczo. Trudno nie odnieść wrażenia, że Pela otrzymał od stacji jakąś propozycję zawodową. Chcielibyście zobaczyć go w jakimś programie stacji? Zdjęcia udostępnione przez tancerza znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Maciej Pela w listopadzie obchodzi urodziny. Tak zaskoczyła go rodzina

Maciej Pela urodził się pod koniec listopada. Urodzinową niespodziankę postanowili przygotować dla niego najbliżsi. Po powrocie tancerza z pracy zaskoczono go tortem. Pela nie krył radości. W związku z rozstaniem z Kaczorowską przeżywa ostatnio bardzo trudny czas i chwile spędzone z rodziną są dla niego na wagę złota, co sam podkreślił w krótkiej relacji z urodzinowej niespodzianki, którą opublikował na InstaStories. "Dziękuję kochani. Najlepsza niespodzianka urodzinowa w moim życiu. I najlepszy prezent - rodzina" - podkreślił. Zdjęcia z imprezy możesz zobaczyć tutaj: Maciej Pela zaskoczony w urodziny. "Najlepsza niespodzianka w życiu"