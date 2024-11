Zimnefrytki zgromadziła na TikToku niemałą publikę. Śledzi ją ponad 420 tys. obserwujących, a wielu z nich pojawiło się na jej profilu wskutek nagłośnienia osobliwego faktu z jej przeszłości. Vanessa zdradziła chłopaka na początku relacji. - Ja to zrobiłam, bo miałam intuicję, że w tym związku on zachowa się nie fair w stosunku do mnie - przekazała w podcaście. Słowo intuicja jest w tym przypadku kluczowe, ponieważ obecnie przerodziło się w trend na polskim TikToku.

Zimnefrytki oberwała za wyznanie o zdradzie. Szczerość poskutkowała viralem

Internauci nie pozostawili suchej nitki na tiktokerce. Wciąż pod jej filmikami pojawiają się negatywne komentarze, wypominające zdradę z przeszłości. Część twórców postanowiła jednak obrócić sytuację w żart i dlatego mamy do czynienia z nowym trendem. Influencerzy nagrywają tiktoki odnosząc się do wyznania Vanessy. "Intuicja podpowiedziała nam, że dostaniemy jedynkę ze sprawdzianu, więc dla pewności na niego nie poszłyśmy", "Moja intuicja mówiła mi, że dziś rano budzik mnie nie obudzi. Dla pewności go nie nastawiłam", "Miałem intuicję, że mnie wyrzucą z roboty, więc przestałem do niej chodzić. Po miesiącu okazało się, że miałem rację. Warto ufać intuicji" - tiktoki z tymi dopiskami zdobyły dużą popularność. Co sądzicie o takim obrocie spraw?

Zimnefrytki postanowiła się wytłumaczyć z wyznania o zdradzie. "Nastoletni, toksyczny związek"

Tiktokerka rozumie, z jakiego powodu spadła na nią fala hejtu. - Sytuacja, o której mowa w filmie, miała miejsce, kiedy byłam jeszcze nastolatką - wyjaśniła Vanessa. Dodała, że dawna relacja była dość burzliwa. Doświadczyła w niej kilku rozstań i powrotów. - Nastoletni, toksyczny związek - podsumowała. - W momencie, kiedy doszło do jakiegokolwiek czynu z mojej strony, nie byliśmy oficjalnie razem, tylko zaczynaliśmy się po raz kolejny spotykać - dodała. - Nie jest to żadne usprawiedliwienie - przekazała. Tiktokerka zdała sobie sprawę, że poruszenie wątku zdrady w humorystyczny sposób nie było najlepszym pomysłem.