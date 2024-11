Lewandowska przyznała się do słabości. Musi zmienić hiszpańskie nawyki

Anna Lewandowska wraz z mężem i córkami pod koniec lata 2022 roku na stałe przeniosła się z Monachium do słonecznej Hiszpanii. Szczęśliwa rodzina mieszka w Castelldefels niedaleko Barcelony. A że większą część roku spędza właśnie tam, trenerka fitness postanowiła podjąć poważne kroki. Jak ogłosiła właśnie w sieci, zaczyna pracować nad komunikacją. Bo przecież nic nie zapowiada, by piłkarz opuścił szybko FC Barcelonę. Poza tym mają przecież od kilku lat dom w zachodniej części Majorki, który wyceniono na ok. 3,6 miliona euro, więc siłą rzeczy będą tam odpoczywać, a docelowo - jak plotkowano - może kiedyś tam nawet zamieszkają.

Anna Lewandowska zapowiedziała zmiany w hiszpańskim życiu

Anna Lewandowska chce się czuć swobodniej w Hiszpanii. I w końcu po dwóch latach od przeprowadzki, stwierdziła, że nadszedł najwyższy czas, by wykorzystać to, że tam mieszka. Żona Roberta Lewandowskiego zaczęła odzywać się do fanów już nie tylko w języku polskim. Ostatnio na InstaStories mówi też po hiszpańsku, bo chce się go lepiej nauczyć. Szuka też osoby do codziennych rozmówek. "Pytacie mnie, czy mówię po hiszpańsku. Rozumiem bardzo dużo, ale nadal głównie mówię po angielsku (bo szybciej, łatwiej). Od dziś nowe postanowienie. Zaczynam rozmawiać tu tylko po hiszpańsku. Kto mi pomoże praktykować? Zobaczymy. Potraktuję to jako kolejne wyzwanie, a wiecie, że kocham wyzwania" - zdradziła.

Anna Lewandowska czeka na operację

Pod koniec października Anna Lewandowska narzekała na kontuzję. Wtedy okazało się, że ma niestety zerwane wiązadła w lewym nadgarstku, pękniętą chrząstkę i dużą torbiel. Nie ukrywała, że za jakiś czas czeka ją operacja. "To moja pierwsza kontuzja spowodowana uderzeniem podczas treningu. Mam nadzieję, że szybko wrócę do zdrowia" - mówiła. I zamiast odpocząć, zmieniła tylko swoje codzienne treningi. "Pomimo kontuzji nadgarstka staram się nie opuszczać z treningami, ale bez obciążania ręki. Dzisiaj cardio i trening siłowy. W najbliższych tygodniach skupienie na dolnych partiach ciała" - powiedziała na początku listopada na InstaStories.