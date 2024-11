Czyżbyśmy byli świadkami historycznego wydarzenia w polskim show-biznesie? Wszystko na to wskazuje. Na finale 15. edycji "Tańca z gwiazdami" doszło do przełomu w relacji Edyty Górniak z Dodą. Diwa zaśpiewała jeden ze świątecznych hitów z nowej płyty, a Rabczewska tym razem nie występowała na scenie. Po występie Górniak poszła za kulisy, a w przerwie reklamowej wpadła sobie z Rabczewską w ramiona. Co do tego doprowadziło? Świadek zdarzenia opisał, co widział, w rozmowie z Plotkiem. - Doda podeszła do Edyty za kulisami i pogratulowała jej pięknego występu. Edytę zamurowało, ale nie myślała długo, zatrzymała ją i pierwsza wyciągnęła do niej rękę na zgodę. Nie kryła przy tym wzruszenia - powiedział. Gwiazda odniosła się już do historycznego momentu.

Edyta Górniak komentuje pogodzenie się z Dodą. Zaproponowała prezent

Edyta Górniak i Doda przez lata nie pałały do siebie sympatią. Gdy rok temu spotkały się podczas konferencji przed festiwalem w Sopocie, Górniak nie chciała podać Dodzie ręki. Tym razem sprawy potoczyły się inaczej, a Górniak bardzo emocjonalnie zareagowała na dobre słowo od Rabczewskiej. Sama po finale "Tańca z gwiazdami" na gorąco udzieliła wywiadu, w którym odniosła się do spotkania z Dodą.

Jestem bardzo mile zaskoczona. Być może zbliżające się święta, to czas magii. Bardzo się cieszę, że Dodzie podobało się, tak jak mi powiedziała, to wykonanie

- powiedziała wokalistka w rozmowie ze Światem Gwiazd. Na tym jednak nie zakończyła. Wygląda na to, że gest Dody znaczył dla niej znacznie więcej. Sama również wyszła z pewną propozycją. "Jest to utwór z mojej płyty, więc z przyjemnością przekażę jej płytę. Czy dla niej, czy dla rodziców, jeśli będzie chciała po prostu na święta. Bardzo fajnie, cieszę się" - dodała wokalistka.

Zachowanie Dody wskazywało na to, że chce zakończyć konflikt z Edytą Górniak?

Doda, jeszcze przed podejściem do Górniak po jej występie, była pokazywana przez operatora w trakcie show diwy. Wówczas wokalistka, która zasiadła obok Edwarda Miszczaka, pokazywała do kamery kciuki uniesione w górę. Wskazywała na to, że występ koleżanki po fachu, o której w przeszłości ostro się wypowiadała, przypadł jej do gustu. Postanowiła pójść za ciosem i podejść do Edyty zaraz po jej występie. Ta również musiała być zmęczona latami docinek i zdecydowała się na historyczny już uścisk.