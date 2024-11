Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka tworzą małżeństwo od 2018 roku. W mediach społecznościowych raczej stronią od pokazywania wspólnych ujęć i chronią życie prywatne. Teraz jednak postanowili zrobić wyjątek.

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka na wspólnym ujęciu. To rzadki widok

Paulina Krupińska na dobre zadomowiła się w programie "Dzień Dobry TVN", gdzie pełni rolę jednej z prowadzących. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad 460 tys. internautów, którym przypadła do gustu pozytywna osobowość influencerki. Jakiś czas temu była Miss Polonia pojawiła się w teledysku do utworu "Kwiaty" Ani Dąbrowskiej i zespołu Zakopower, którego Sebastian Karpiel-Bułecka jest liderem od niemal dwóch dekad. Choć w klipie możemy zobaczyć parę w objęciach, na co dzień stronią od pokazywania wspólnych zdjęć. Teraz znane małżeństwo postanowiło jednak zrobić fanom niespodziankę. Na instagramowych kontach obojga pojawiło się romantyczne zdjęcie, na którym widzimy wtulonych w siebie Sebastiana i Paulinę. Zdjęcie znajdziesz w naszej galerii.

Widok zakochanej pary pozytywnie zaskoczył ich fanów. Pod uroczym zdjęciem zaroiło się od komentarzy. "No kocham tych państwa", "Moja ulubiona para", "Cudowni" - czytamy na Instagramie. Do zachwytów dołączyła się także Anita Werner. "Piękni wy" - napisała pod postem. Jedna z internautek pokusiła się o osobiste wyznanie. "Będąc nastolatką, marzyłam, że Sebastian Karpiel-Bułecka będzie moim mężem. Dziś wiem, że to nie mogło się stać, bo państwo pasują do siebie idealnie" - napisała.

Paulina Krupińska zagrała w teledysku męża. Taniec to jej żywioł

Paulina Krupińska miała okazję sprawdzić się w zupełnie nowej roli. Na chwilę odpoczęła od medialnej aktywności na rzecz zagrania w nowym teledysku męża. Kiedy pojawił się pomysł, aby zaangażować ją w nagrania do klipu, bez wahania się zgodziła. Dodatkowo motywował ją fakt, że będzie mogła zaprezentować wszystkim kolejną ze swoich pasji, czyli taniec. "Kochani, a teraz będzie mój debiut. Wystąpiłam w teledysku do mojej ulubionej piosenki 'Szczęście'. Jakiś gość mówi: 'chodź, potańczymy'. A że bardzo lubię tańczyć, mówię: 'wchodzę w to'" - pisała na Instagramie. Od premiery teledysku minął właśnie rok i do tej pory zebrał ponad milion wyświetleń.