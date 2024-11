Joanna Liszowska zalicza się do grona gwiazd, które nie mają oporów, aby publikować zupełnie naturalne zdjęcia. Widać, że aktorka świetnie czuje się bez makijażu i chętnie zamieszcza takie kadry, aby "odczarować" nieco Instagram. Jednocześnie Liszowska lubi eksperymentować ze stylem i swoim wizerunkiem. Czasem wymagają od niej tego również role, w które się wciela.

Joanna Liszowska z prostymi włosami. Zaskoczyła fanów

Joanna Liszowska naturalnie ma bujne, kręcone włosy, a w takim wydaniu od lat można oglądać ją m.in. w serialu "Przyjaciółki". Zupełnie inaczej aktorka wygląda chociażby w sztuce "[Things We Do for] LOVE", w której wciela się w postać Nikki Stanwick. W spektaklu na deskach teatru 6. piętro aktorka występuje w peruce z blond prostych włosów i bardzo krótkiej grzywki. Gdy pokazała się w takim wydaniu fanom, nie kryli zaskoczenia. "Faktycznie nie do poznania, ale szczerze mówiąc, mi się nie podoba, może dlatego, że nie czuje tych grzywek na pół czoła", "Wow, w pierwszej chwili myślałam, że to Paula Tumala" - pisali.

To jednak nie jedyny raz, kiedy Joanna Liszowska pokazała się w takiej wersji. W prostych blond włosach i grzywce - tym razem znacznie dłuższej i postrzępionej - zaprezentowała się na jednym z eventów na początku tego roku. Zdjęcie znajdziecie w galerii na górze strony.

Joanna Liszowska o podejściu do medycyny estetycznej

Jakiś czas temu mieliśmy okazję zapytać Joannę Liszowską o kwestię naturalnych zdjęć, które wywołują zachwyt jej fanów. W rozmowie z nami przyznała, że zawsze ją to zastanawiało. - Mogę się pokazać ładnie umalowana, ale nie mam problemów z tym, żeby pokazać się sauté. To mi daje ogromną wolność. Pozbawiam się presji, że zawsze muszę być śliczna, ładna i gotowa - mówiła aktorka. Liszowska dodała, że nie jest przeciwniczką medycyny estetycznej. Jej zdaniem we wszystkim warto jednak zachować umiar. - Jeżeli chcemy dbać o siebie i troszkę wstrzymać coś, co jest nieuniknione - bo czasu nie zatrzymamy i tego, co się dzieje z naszą twarzą - chcemy, na luzie i bez stresu to spowolnić, to czemu by nie. Na pewno jestem za tym, żeby nie próbować nagle wyglądać o dziesięć lat młodziej - mówiła Plotkowi.